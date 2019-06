Dani Díez y el Unicaja separan sus caminos

El Unicaja y el alero Dani Díez, han llegado a un acuerdo para la extinción del contrato que les vinculaba para la próxima temporada.

Díez, llevaba en el club malagueño cuatro campañas desde que llegó en la 2015-16 y desde entonces ha sumado 230 partidos y un título de Eurocup en 2017.

"Quería despedirme de vosotros. Han sido 4 años muy buenos en Málaga, he disfrutado miuchísimo con todos vosotros. Hago un balance muy positivo de mi etapa en Málaga, hemos disfrutado mucho, hemos ganado la Eurocup... Han sido años muy buenos para mí en los que me habéis hecho sentir muy bien, muy cómodo. Me da mucha pena pero tengo un nuevo reto. Me apetece cambiar para cumplir nuevas metas. Agradeceros el trato que me habéis dado. Desde el minuto uno me he sentido como en casa. Gracias a los aficionados, a mis compañeros, a los entrenadores, a iodo el mundo en Málaga. Gracias de verdad por estos 4 años y espero que tengáis un buen recuerdo de mí, como yo lo tengo de vosotros. Quiero mandaros un abrazo muy grande. Siempre os tendré en mi corazón".