El 'pedarasta de Ciudad Lineal' niega haber extorsionado a una mujer en Valdeganga

El conocido como 'pedarasta de Ciudad Lineal', Antonio Ortiz, ha negado haber amenzado a una mujer en Valdeganga. Ha sido en el juicio que se ha celebrado este miércoles en el Juzgado de Lo Penal 1 de Albacete contra él y contra otro hombre a los que acusan de un delito extorsión en grado de tentativa y para los que el fiscal pide una pena de 9 meses de prisión.

Según el escrito de acusación, los dos imputados acudieron en junio de 2014 a la casa de la madre de un conocido, en Valdeganga, que se encuentra en prisión. Según el fiscal, para decirle que su hijo les debía 100.000 euros y que podrían hacerle daño aunque estuviera en la cárcel, igual que su casa se podría quemar en cualquier momento o que sabían donde están sus nietos.

El pedarasta, condenado en 2017 a 70 años de prisión por cuatro delitos de agresión sexual y de secuestro a cuatro niñas en Madrid, ha dicho que sí conocía a esta familia porque trabajó ofreciendo seguridad a este hombre de Valdeganga, pero que en 2014 no estuvo en nuestra provincia y no les amenazó. El otro acusado ha explicado que sí estuvo en casa de la mujer, pero que no la amenazó y que sólo le ofreció su apoyo porque su hijo llevaba en la cárcel más de un año.

La señora, que ha declarado tras un biombo, ha insistido en su acusación. También sostiene que la extorsión la cometieron los dos acusados. Y ha dicho que desde entonces vive con mucho miedo por esta amenaza.