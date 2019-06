Una demora irresponsable

El grupo municipal socialista apremia a la alcaldesa de Aranda a que haga público el decreto donde se detalle el reparto de delegaciones entre los concejales de su grupo y de los que apoyaron su investidura. La primera acción del PSOE como primer grupo de la oposición ha sido hacer público un escrito manifestando su “preocupación por la falta de acuerdo de PP, Ciudadanos y Vox”, que califica como “una irresponsabilidad hacia Aranda”.

Y es que si en el mandato anterior Raquel González necesitó sólo tres días desde su toma de posesión como regidora municipal como candidata de la lista más votada en las elecciones, esta vez son ya once los que ha transcurrido sin que aún se sepa nada de cómo van a quedar repartidas las responsabilidades en las diferentes áreas.

“Nuestra ciudad no merece estar paralizada; hay asuntos urgentes que abordar y las comisiones informativas para trabajar están sin constituirse”, dice Mar Alcalde en esta nota en la que insta a la alcaldesa “a que sea responsable con el acuerdo tomado” y define como “un auténtico despropósito el momento que estamos viviendo”.

Añade la portavoz socialista que “la prisa que tuvieron para aprobar unos presupuestos al borde de la campaña electoral y también para un pacto que no dejase gobernar a los Socialistas, ahora no la tienen para empezar a trabajar y tomar decisiones”. Concluye diciendo que Aranda no puede esperar más y que es una grave falta de responsabilidad no crear el órgano necesario para trabajar.