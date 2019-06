Un olvido sospechoso

IU exige que la bandera del orgullo LGTBI ondee esta semana en la Casa Consistorial como en años anteriores y teme que el apoyo de Vox a la investidura de la alcaldesa tenga algo que ver con esta ausencia

Cartel que anuncia el evento del viernes / redes sociales

IU exige que durante esta semana ondee en la Casa Consistorial arandina la bandera que representa a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Esta formación política ha registrado un escrito dirigido a la alcaldesa recordando que el próximo viernes, 28 de junio, se cumplen 50 años desde que un homosexual falleciera a consecuencia del maltrato al que fueron sometidos por la policía un grupo de personas de diferentes orientaciones sexuales que frecuentaban un bar de ambiente en Nueva York, un incidente que marcó el movimiento por los derechos de estos colectivos. El portavoz municipal de IU pide explicaciones por el hecho de que este año este símbolo no sea visible, a diferencia de años anteriores, en el edificio principal del Ayuntamiento. “Puesto que en Aranda desde hace un par de años el colectivo ciudadano y el de la Asamblea Feminista de Aranda están organizando ese día actividades que reivindiquen la lucha por los derechos LGTB, creemos oportuno que el Ayuntamiento siga colocando la bandera, que no entendemos por qué no está puesta este año; no sabemos si se les ha olvidado o hay otros motivos detrás”, expresa Jonathan Gete.

En las redes sociales Gete comenta que no se sabe “si a la alcaldesa este año se la ha olvidado o es que meter a la extrema derecha integrista en el gobierno ha hecho que se deje de reconocer la lucha por los derechos y la igualdad del movimiento #lgbt”. “Es muy llamativo que escuchando en la televisión a los portavoces de esa formación y una vez que Raquel González les ha metido en el gobierno, justo sea este año el que no se ha puesto; no sabemos si es por este motivo o se le ha olvidado porque está muy liada intentando formar un gobierno”, añade el portavoz de IU.

MANIFIESTO CRÍTICO DEL ORGULLO ARANDINO

El que no se ha olvidado de esta onomástica es la Asamblea Feminista de Aranda que junto al bar La Tramoya y a otras colaboraciones ha organizado para este viernes a partir de las siete de la tarde en la plaza del Rollo un programa en contra de la ‘LGTBIFOBIA’. La lectura de un manifiesto dará paso después a una serie de actuaciones musicales hasta la medianoche.

Dice la organización en las redes sociales que “ha sido muy difícil realizar esto en Aranda pero nuestros oídos no escuchan palabras de crítica destructiva de quien no entiende ni valora nuestro esfuerzo”