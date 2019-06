PP y C's se reparten el gobierno

La alcaldesa de Aranda distribuye entre sus compañeros del grupo Popular y Ciudadanos la responsabilidad de las diferentes áreas municipales. Raquel González ha dado a conocer esta mañana la formación del equipo de gobierno, donde el partido naranja asume una parte destacada, al hacerse cargo Elia Salinero de Hacienda y Francisco Martín Hontoria de Contratación, Patrimonio y Nuevas tecnologías en la Administración y Régimen Interior. La parte que corresponde a Ciudadanos se completa con las responsabilidades de Protección Civil y Seguridad Ciudadana a cargo de Fernando Chico. Por lo que se refiere a los concejales del PP, Emilio Berzosa se encargará de una concejalía de servicios socioculturales, que abarca Cultura, Educación, Hermanamientos, Juventud y Festejos. Por su parte, Olga Maderuelo tendrá bajo su responsabilidad Promoción Industrial, Turismo e Innovación, incluyendo Comercio y Consumo y Alfonso Sanz seguirá al frente de la comisión de Urbanismo, Obras y Servicios, junto con Barrios y Participación Ciudadana. Las delegaciones se completan con la de Deportes y Medio Ambiente a cargo de Carlos Fernández y Acción Social, Familia e Igualdad, que la asume Cristina Valderas.

Raquel González ha explicado que las negociaciones con Ciudadanos por un lado y Vox por otro cuajaron la propia mañana de la investidura en un decálogo de regeneración y un acuerdo programático con los primeros y otro acuerdo con los segundos que inicialmente implicaba que este partido asumiera tareas de gobierno. Sin embargo, la alcaldesa reconoce que la ruptura que ayer anunciaba Vox a nivel nacional con el PP en las administraciones en las que no cumpliera los compromisos adquiridos ha acelerado la toma de esta decisión. En cualquier caso, la primer edil dice seguir contando con esta formación política para formar un grupo de trabajo de once concejales. “Hemos estado intentando hasta ayer conciliar todos estos intereses, pero en la mañana de ayer nos enteramos de la noticia de que por parte de Vox a nivel nacional con el PP se habían roto las negociaciones, por tanto yo he considerado que ya era necesario dar las concejalías”, justifica la regidora municipal.

González asegura que su partido seguirá intentando “compatibilizar todos los intereses”, sin embargo, aunque en el acuerdo adoptado la mañana de la investidura los dos ediles de Vox estaban dispuestos a asumir responsabilidades como la de Juventud y Cultura, la decisión adoptada limita su participación en el equipo de gobierno a tener presencia en la Junta de Gobierno Local, el cabeza de lista sin voto. “Creo que se les ha dado la oportunidad de tener una persona con voz y voto en la Junta de Gobierno y otra con voz pero sin voto y yo sigo intentando que podamos estar todos trabajando conjuntamente”, añade la alcaldesa.