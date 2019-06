Vox, más cerca de la oposición

Una vez conocida la decisión de la alcaldesa de Aranda de dejar a Vox sin ninguna concejalía las miradas se vuelven ahora hacia este grupo municipal, cuyo portavoz ha sido tajante: con este decreto Raquel González incumple los compromisos pactados con ellos para auparla al sillón de la alcaldía. Y aunque para dar una contestación definitiva a esta situación emplaza a la reunión que mantendrá la directiva local de su partido, el criterio de Vicente Holgueras es seguir los pasos de sus compañeros en Madrid y pasar a la oposición. El portavoz de VOX no aclara si esto supondrá salir de la Junta de Gobierno, su criterio es que no tendría sentido estar en este órgano municipal si en lugar de apoyar un proyecto de gobierno se van a dedicar a fiscalizarlo. “Vamos a estudiarlo en nuestra junta directiva local y vamos a dar traslado a Madrid, pero a título personal me parece correcto lo que se ha hecho en Madrid.” afirma Holgueras “Vamos a ver qué decidimos, si pasamos a la oposición. A mí me parece la postura más lógica y coherente. Evidentemente ya no seremos socios de gobierno que vamos a apoyar e impulsar, sino que vamos a fiscalizar y controlar las medidas que dese Ciudadanos y PP se propongan para Aranda”

Aunque el portavoz de VOX se comprometió a desvelar el contenido del pacto oculto acordado con el PP una vez se conociera el decreto de alcaldía para el reparto de concejalías, Holgueras no ha querido desvelar aún los detalles, para lo que emplaza a una próxima comparecencia pública, aunque sí ha sido claro en mostrar su malestar por el trato del PP. “Hasta el último momento había confiado en el PP. Cuando te defraudan la confianza bien no te puedes sentir. Teníamos dos acuerdos muy claros y muy concretos que se han venido incumpliendo total y absolutamente por el Partido Popular cuando nosotros hemos cumplido todo lo que estaba en nuestra mano.”

Y pese a que todas las evidencias apuntaban a que el pacto era incompatible con el acordado por Ciudadanos, Holgueras niega ninguna responsabilidad en haberse dejado engañar. “Nosotros no nos hemos dejado engañar. Hemos exigido un programa, y hemos exigido equidad y proporcionalidad desde siempre para firmar los acuerdos. También los acuerdos a nivel nacional son clarísimos. El Partido Popular es el que engaña. Si yo prometo que voy a cumplir algo y no lo cumplo, el que engaño soy yo. Nadie se deja engañar” dice el portavoz municipal de VOX, quien ha puesto también en cuestión la supuesta trasparencia del pacto de PP y Ciudadanos en contraposición con el pacto de silencio que su partido acordó con los populares. Entre otras cosas porque recuerda que Ciudadanos se ha negado sistemáticamente a sentarse en la misma mesa de diálogo que VOX. “Ese pacto tan “trasparente” no se nos ha notificado. Tampoco ha salido a la luz, solo ha sido a través de declaraciones en la prensa, nunca sentados en la misma mesa de negociación. Por lo tanto yo considero que ese pacto no ha sido tan trasparente” concluye Holgueras.