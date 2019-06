Comienza la larga noche a las puertas del Toralín

Doce horas antes de la apertura oficial de la taquilla, medio centenar de aficionados formaban una cola para acceder a las 1.000 entradas que el club pondrá a disposición de los no socios a partir de las 8:30h. de este jueves.

Armados con sillas de camping y provisiones de bebida y comida, los que ocupan los primeros puestos de la fila se preparan para afrontar la madruga tras una intensa tarde de calor sofocante en Ponferrada.

'No nos queda más remedio y merece la pena esperar', dicen algunos de ellos que, en muchos caso, se trata de socios que pretenden cumplir con compromisos tras no acceder a las entradas extra y, en otros casos, se trata de los abonados que acudieron al encuentro en Alicante y que, por tanto, no llegaron a tiempo para hacer la espera el pasado lunes.

Una vez más, se repitieron las quejas con las que comenzó la semana por la utilización de sistema de acceso a las entradas que ha despertado rechazo de los socios por la demora y lo analógico del proceso.