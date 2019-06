La sala de prensa del Rodríguez López fue el escenario donde hoy se llevó a cabo la presentación de Aritz López Garai como nuevo técnico del CD Tenerife. Un compromiso que será vigente para la próxima temporada y que ya comienza a generar mucho trabajo tanto al entrenador vasco como a sus ayudantes.

La impresión que se ha llevado el nuevo inquilino del banquillo blanquiazul desde su llegada a la isla es "muy buena puesto que todo el mundo me ha tratado bien e incluso me ha gustado mucho el trato con el presidente del club quien me ha parecido una persona muy cercana y dialogante", comentó el de Basauri, que ha hecho referencia a la afición tinerfeña pues "estamos seguros de que con su apoyo nos ayudarán mucho a poder lograr los objetivos que nos marquemos", resaltó.

Detalles de la pretemporada

Un ejercicio el de la próxima campaña en la que se buscará olvidar el mal sabor de boca que dejó el conjunto tinerfeño la temporada que finalizó hace unas semanas y para la cual se maneja el realizar un stage lejos de la isla, teniendo como posible objetivo un país europeo en el que se puedan celebrar varios partidos amistosos. A eso hay que unirle los clásicos encuentros de pretemporada ante equipos de la isla, la cita del trofeo Teide y el encuentro de presentación que se disputará el 10 de agosto en el recinto capitalino, teniendo como rival al Real Madrid Castilla que entrenará Raúl González.

Víctor Moreno descarta el pago de cláusulas para incorporaciones

El director deportivo de la entidad blanquiazul tomó la palabra y comentó entre otros temas de la actualidad blanquiazul la poca capacidad de maniobra que tiene el club a la hora de pagar por jugadores como puede ser el caso del delantero del FC Cartagena Elady Zorrilla, toda vez que "tiene una cláusula de salida de medio millón de euros y ahora mismo no estamos en disposición de poder llevar a cabo el pago de ese tipo de cantidades para hacernos con los servicios de cualquier jugador", matizó.

La portería, otro de los puestos a reforzar

Tanto el técnico entrante como el director deportivo del club reconocieron la posibilidad de que se puedan llevar a cabo movimientos en lo que a los porteros del primer equipo se refiere pues "tenemos claro que son jugadores de mucha calidad pero en el caso de que llevemos algún movimiento serán ellos los primeros en saberlo", explicó Garai mientras que Moreno reconoció contactos con el entorno de Isaac Becerra, guardameta que la pasada campaña militó en el Nástic de Tarragona y que "es una opción interesante y que está ahora mismo en el mercado", sentenció.