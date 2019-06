ADIF licita las obras del ferrocarril de la Intermodal

El Consejo de Administración de ADIF ha aprobado hoy la licitación de las obras de la Estación Intermodal de A Coruña, en la parte que le compete que es la estación de tren. Se inicia ahora el proceso de contratación, de los pliegos y también del gasto, que asciende a 48 millones y medio de euros de inversión. Lo ha anunciado el delegado del Gobierno, Javier Losada.

El grueso de las obras tendrán lugar entre los años 2020 y 2021 con el objetivo de finalizarlas en 2022. La alcaldesa Inés Rey, presente en el anuncio del gobierno, ha señalado que ya tiene sobre su mesa el proyecto de remodelación de Alfonso Molina.

Las tres fases del proyecto se encuentran en fase de redacción. Rey señala que estudiará los detalles. Aún no ha concretado qué mantendrá y que no. En todo caso este nuevo análisis no supondrá un nuevo retraso en fechas. Inés Rey dice que "se mantendrá lo positivo".

La redacción del proyecto de Alfonso Molina asciende a 23 millones.