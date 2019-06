Gandia se queda sin Playa Can este verano

La Playa Can está prácticamente descartada en Gandia a día de hoy. Salvo que llegue alguna prórroga especial de última hora por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, tal como ocurrió el pasado verano, la playa para mascotas ya no tendrá cabida en el litoral de Gandia.

Tal como ha indicado en nuestro espacio de "El Análisis" el concejal de Turismo, Vicent Mascarell, con la entrada en vigor del PATIVEL ya no se puede ubicar ningún tipo de servicio en las zonas de costa protegidas, como es el caso de la playa de l'Auir, donde hasta ahora se situaba un espacio para mascotas. Si la playa can se trasladara a la playa Nord, esta franja litoral perdería su bandera azul; en la playa de Venecia apenas hay espacio para ello y la playa dels Marenys de Rafalcaid es considera zona de especial protección por sus dunas. Así pues, no hay espacio posible para la playa can.

El coportavoz del grupo municipal del PP, Vicent Gregori, ha lamentado que el gobierno municipal no mostrara en su día ninguna oposición al PATIVEL, que los populares criticaron por demasiado restrictivo. Ahora, lamenta Gregori, Gandia no va a tener Playa Can.

En cuanto a la intención anunciada por el gobierno de combatir, un verano más, las actitudes incívicas para hacer compatible ocio y descanso, el portavoz de Ciudadanos, Pascal Renolt, ha apuntado que la playa de Gandia es una playa de ocio y no se puede pretender combatir el ruido a base de llamadas de teléfono a la Policía Local.

El concejal de Compromís més Gandia unida, Nahuel González, ha señalado, sin embargo, que el ejecutivo local quiere que la marca turística "Gandia" esté unida no sólo al ocio sino también a la cultura, el patrimonio o la naturaleza para contar con turistas de diferentes perfiles.