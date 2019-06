"Els sobrenoms de Gandia" d'Emili Selfa

En una societat patriarcal dominada pels homes, com era la del pretèrit món rural, resultava corrent que la majoria de sobrenoms que circulaven foren atribuïts a homes, fins i tot que les dones portaren els sobrenoms feminitzats atribuïts a ells, però les dones eren la mitat de la població i estaven allí. És simptomàtic que cap renom de grans personatges, històrics o socials, siga d'una dona, tal i com passa amb els irònics i humorístics. En canvi la dona si que queda ben retratada com a treballadora, només cal recordar al Grau, Tereseta la Pesaora, mare del rector Antonio Santiago; Carmensin la del Quisco, filla del tio Gabrielo Rodríguez i de Carmen; o Isabel Gregori, la Calcetera, que vivia al carrer de Trevijano.

A Beniopa, la tia Borronda, llauradors que vivien al carrer de l'Església, també la Calcetera, que vivia a la carretera de Gandia; Josefina la Coquera, del carrer del Barranc; la tia Maria la Cosidora, del raconet de la Tomaca, al carrer del Cossi; Dolores Giner, la Granerera, vivia al carrer del Ramat; i la Vainiquera, del racó del carrer del Cossi.

A Benipeixcar, Carmen la Bordaora, del carrer de la Verge dels Desemparats; Sunsioneta la Comare, del carrer de Sant Vicent; la Florista, germana de Rafael Noguera, Rasson; Teresa la Quicallera, que tenia una merceria a la carretera; o la Xufera, que provenia del Real i era mare de Rosariet Piris, la Cartera.

A Santa Anna, teníem a Assumpció la Bouera, que criava bous a la vaqueria de Carlos a la Marjal; la tia Josefa la Modista; i la Pajera.

A l'Estació-Corea, Nieves la Cadenera, que vivia al carrer de Calderón de la Barca. També era del mateix ofici i carrer Mercedes Bañuls Xaixo, la Cadenera, que provenia de Beniopa, i passava la cadena al tren prop de l'estació.

Al Raval, Maripepa la Camisera, era filla del tio Blanco i de la tia Franca del carrer de Vallier; i la Panyera, coneguda botiga de roba al carrer de Sant Ponç.

A la Vila, la tia Datilera, de família Borredà i que vivia al desaparegut carrer de Canovas del Castillo; l'Ermitana, s'encarregava de cuidar de la desapareguda ermita de les Ànimes; Milagros Romaguera Fuster, la Catxarrera; i també la Matalafera, i la Santantoniera. A la Marxuquera, la Parralera. Tots oficis molt majoritàriament exercits per dones.

Així i tot allò que trobem correntment són referències a les característiques físiques de les dones, com són els casos de les coreanes Carmen la Desmontable; Teresa la Guapa, que tenia una perruqueria al carreró de Cervantes; Conxeta la Bamba, vivia i tenia una botiga d'alimentació al carrer de Sant Joan de Ribera, i al mateix carrer la Mentirosa i Maria la Padrina, o Isabel la Culabrana que vivia on està el Jardinet. Al Grau, La Blanca, que vivia al carrer d'Eivissa; la tenda de Bienvenida la Caliua del carrer del Rei, les germanes Cantoneres, Maria la Closa, del carrer de l'era de Bou; Maricarmen Pérez, la Mami, tinent d'alcalde de Gandia i del Grau; Rosalia Piera la Tudora; la Gatalladra; la Xacarreca, pescatera de família Blay; la tia Rosa la Xambora, comare o llevadora; i Pilar Pascual, la Xancosa, pescadora del carrer dels germans Benlliure. També les benioperes, Rosa i Maria la Bada, que vivien al carrer de la Muntanya; la tia Poma de la placeta de Camilo; la Blanca, salaurera del carrer del Mig; Assumpció i Encarna Mira Mascarell, la Forastera, que vivien al carrer de la Muntanya; Cándida Mayor Fuster, la Guapanda, i família amb botiga al carrer de la Magdalena; i la Faraona, del carrer Nou. A la Marxuquera l'olivana Maria Cotaina, la Blanca. O a Santa Anna, Rossita la Coa; Vicenta la Munyequita; la Pollina, la Puta i la del Culogordo. Al centre de la ciutat, Maria Dolores Candela, la Patty, professora de l'Institut Vell; Maria la Brava, de la plaça de Loreto; la Furtamarits; la Beibi; la Milagrosa; la Virreina; i Úrsula la Sentida. O al Raval, la Taca i Amparo Deusa, la Postinera del Prado.

Un altre aspecte ben abundant són els malnoms referits a noms propis o a llinatges, com són els casos de les benioperes Amparo Bañuls, la Calistra, del carrer del Molló; Sara la Damiana, filla del tio Damià Mira; la tia Duviquis, del carreró del Cossi, la Ferrairona, verduleria del carreró de la Plaça Major; Rosario Fuster, la Jecinta; i la tia Pilara Orengo, la fornera del carrer de la Magdalena. A Corea teníem a la Calabuija del carrer de Sant Tomàs de Villanueva, Elvira la Gerarda, del carrer de Sant Joan de Ribera, i la botiga de Tiua, del carrer del Magistrat Català. Al Grau, Sussana, la tia Càndida, i la Nila del carrer de Trevijano. O a Benipeixcar, Maria la Càndida, modista de la carretera d'Albaida; Pepita de Leutèria, també de la carretera; Paquita Orengo, la Fonsila del carrer del Racó, i Dolores Ferrairó, la Ferrairona. A Santa Anna, les Fabianes. A la Vila, Maravillas Kern, Maravilla, del comerç El Barato del carrer Major; o la Merxe, coneguda dona de la vida del carrer de les xicones. I al Raval, la tia Jesusa del carrer dels Pellers, i la tia Ricarda que feia pilotes de tela i les venia al Prado.

En menor grau apareixen les que porten referències toponímiques o del lloc de procedència, com en són les graueres, Rosario Ramírez, la Beniopera, del carrer de Cullera, la Catalana, i Lola la Malagenya; la botiga de la Vallera del carrer de Vallier o Conxa la Beniopera, modista de Benipeixcar.

Com han escoltat, tot un univers de dones, com no podia ser d'altra manera.