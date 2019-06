El TSJ rechaza el recurso del PP y deja a VOX fuera del Ayuntamiento de León

El TSJ de Castilla y León también tumba el recurso del la candidatura de Antonio Silván en el que reclamaba un concejal para VOX en el Ayuntamiento de León. El fallo ratifica la decisión de la junta electoral de zona. Los resultados se mantienen. VOX se queda fuera del Ayuntamiento y UPL mantendrá sus tres concejales. Por su parte, Silván se queda sin la opción de formar un gobierno apoyado por Ciudadanos y por la extrema derecha.

El TSJ considera que con las pruebas practicadas "no existe la más mínima duda" de que el resultado real del escrutinio es que los 130 votos en liza le correspondían al PSOE y no a VOX. Insiste el tribunal en que el testimonio de las integrantes de la mesa no es "ni subjetivo (...) ni está dirigido". Aseguran que refleja el resultado real de las elecciones en esa mesa de las Pastorinas.

Con este fallo judicial, el PSOE tiene en su mano hacerse con la Alcaldía de la ciudad de León. Le vale incluso con la abstención de UPL para lograrla. Aunque el PP todavía tiene la opción de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para buscar una mayoría de la derecha en la ciudad.

Díez espera que Silván no acuda al Constitucional

El candidato del PSOE José Antonio Díez ha destacado que una vez más este fallo viene a imponer la voluntad de los leoneses sobre las maniobras de otros partidos políticos que han tratado de tergiversar la realidad en función de sus intereses. Por eso confía que Antonio Silván "haya aprendido la lección" y desista de acudir al Tribunal Constitucional poniendo así fin a una "sucesión de despropósitos". De lo que no tiene ninguna duda Díez es de que el Ayuntamiento podrá constituirse con normalidad el próximo viernes día 5 de julio.