Lideresas de Villaverde: cuando una mujer se empodera pasados los 60 años

¿Por qué en los centros de mayores solo mandan los hombres? Esa es la pregunta que se hicieron en Villaverde un grupo de mujeres que ya sobrepasaba, en su mayoría, los 60 años. Ayudadas por el anterior Ayuntamiento comenzaron a seguir algunos talleres, comenzaron a empoderarse. Así nacieron las denominadas 'Lideresas de Villaverde'

Descubrieron entonces también que nunca es tarde para empoderarse. Hacen un programa de radio semanal, pero también acuden a talleres para seguir formándose, talleres que incluso ellas mismas imparten para otros.

Lo primero, nos dice Paloma Sánchez, es mejorar la autoestima. "A veces estas mujeres llegan, llegamos, con un estado de ánimo muy bajo. Nos creemos el culo del mundo, pero debemos entender que todos somos iguales. No todo el mundo entiende eso. Muchas mujeres están acostumbradas a estar al servicio del hombre", dice. El resultado, señala Paloma, ha sido sorprendente. "Gracias a las lideresas me he empoderado. Ahora protesto mucho más. Ahora veo las cosas desde otro rasero. Antes me callaba todo, antes todo estaba bien", reitera.

Paloma viene acompañada de Julia Mirnada, Juli como le gusta que le llamen. Ella tiene 66 años, pero las mismas ganas, o más de hacer cosas. "Participo en la mesa de feminismo, en los puntos violeta, en la radio, en una mesa de mayores, desmontando tópicos, en talleres de igualdad de Clara Campoamor", nos cuenta.

Hablar de empoderamiento y de feminismo es algo común hoy en día, pero no siempre fue así. "Cuando era más joven no se hablaba sobre el papel de las mujeres. Entonces no se pensaba nada de eso. Ahora sí. Las mujeres tienen que tener las mismas oportunidad, pero queda mucho por hacer. Hay muy pocas mujeres en puestos de dirección", apunta Paloma.

Han seguido cursos de autoestima, de desmitificación de bulos sobre inmigrantes y de personas mayores, pero uno de los proyectos que más les gusta es el de la radio. un medio del que se confiesan enamoradas. "La radio es mi perdición. Me levanta el ánimo. Nos metemos en los problemas de la gente, nos ha hecho más sensibles, coger más fuerza. Tengo más fortaleza, me da menos miedo hablar en público", apunta de nuevo Paloma. Juli se le suma "Me encanta hacer radio, aunque yo soy la de las malas noticias", nos dice. "Yo soy la encargada de dar las noticias de violencia de género. Siempre dejamos un hueco para hablar un poco sobre estas mujeres que han perdido la vida", señala Juli. En la radio hablan de mujeres, de feminismo, de la soledad o de la importancia de reciclar. No hay tema que se les resista, ni invitado que no se sorprenda con sus preguntas.

Su entorno ha acogido, de manera desigual su notoriedad, su agenda de "ministra". "Mi marido dice que falto mucho en casa. Es más de la vieja escuela, pero poco a poco se va acostumbrado", nos dice Juli.

La mítica foto de los Beatles reintepretada con las 'Lideresas de Villaverde' por la fotógrafa Ana Amado / ANA AMADO

Del empoderamiento a mujeres con poder gracias a la magia de la fotógrafa Ana Amado

Reflexionar a través de la fotografía. Eso es lo que ha hecho la fotógrafa Ana Amado que decidió hacer una serie de 15 fotografías llamado 'Lideresas'. Refleja icónicas fotografías que en su momento protagonizaron hombres, pero que por obra y arte de Ana se convierten en mujeres. De esta forma Albert Einstein se convierte en Alberta Einstein y Vito Corleone en Vita. Esas mujeres son las 'lideresas de Villaverde'.

"El proyecto surgió hace año y medio. Llevaba tiempo dándole vuelta hablar de mujeres, de la desigualdad y también me atraía el tema de la vejez, del que no se habla lo suficiente. De esa manera, en estas fotos, confluyeron ambos temas. Conocí a las 'lideresas de Villaverde' a través de una amiga y fui a ver cómo hacían su programa de radio. Les conté el proyecto y, sorprendentemente, reaccionaron muy bien", dice Ana.

Actualmente 10 de estas 15 fotografías se pueden ver en Granada, "a los pies de la Catedral". Ana espera que en breve la ciudad en la que vive, Madrid, también las acoja: "Su sitio está en las calles, para que la gente las vea y se conciencie".