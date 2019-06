La mano de Armengol

Armengol y su Govern se disponen a acabar lo que empezaron hace cuatro años. Contemplan que Balears tenga en 2023 una economía más moderna y diversificada, en la que el turismo reparta mejor la riqueza que genera. Con una administración más ágil y eficiente y un modelo de financiación más justo. Y con un estado del bienestar mejorado en el que la movilidad y la vivienda sean derechos reales. Para 2023 quiere también Armengol que Balears sea líder en la lucha por la igualdad y contra el cambio climático.

La presidenta tiene un plan. El mismo que en 2015. Pero con cuatro años de experiencia en el Govern y con gran parte del trabajo hecho o encaminado. Por eso en su discurso de investidura ha intentado concretar un poco más cómo va a conseguir todo lo que pretende, que no es poco.

Para conseguirlo, Armengol ha extendido la mano al resto de grupos parlamentarios y les ha pedido estar a la altura de los retos establecidos. Hará bien la presidenta en no descartar apoyos parlamentarios, vengan de donde vengan. Con Més per Mallorca sumido en la depresión, con Unidas Podemos de estreno en el Govern y con Pedro Sánchez a lo suyo, al “Pacte de Bellver” le espera una legislatura más complicada que la de los “Acords pel Canvi”. Una parte de quienes lo han propiciado con sus votos no están dispuestos a concederle ni 100 minutos de gracia al nuevo Govern. La oposición, a verlas venir.