Las elecciones marcan las pancartas de las peñas de Pamplona

La Federación de Peñas de Pamplona ha presentado las 16 pancartas que ondearán estos Sanfermines las calles de la capital navarra. Los temas principales han sido las elecciones forales y municipales. "Hay mucha analogía a los juegos de poder viéndolo desde la famosa serie 'Juego de Tronos'", ha comentado Imanol Azkona, Presidente de la Federación de Peñas de Pamplona.

Pero, más allá del humor y las caricaturas también hay hueco para los homenajes: el triunfo de Osasuna en todas sus categorías y los 100 años de la Pamplonesa, además de los sucesos que han marcado este año: el gaztetxe Maravillas y el caso ocurrido en Alsasua.

Además, para abrir boca a los Sanfermines este sábado se celebrará el Día de las Peñas en la plaza de toros de Pamplona. Habrá un grand prix, charanga, concurso de calderetes y conciertos. Para entrar a la plaza habrá que depositar un kilo de comida (arroz, garbanzos, lentejas...) que irá destinado a Zaporeak, una organización de ayuda a los refugiados en Lesbos (Grecia).

Desde la Federación de Peñas reivindican también que los Sanfermines sean un espacio de libertad e igualdad. "Hacemos un llamamiento a venir a nuestras fiestas y a disfrutarlas, pero sabiendo que Pamplona no tolera agresiones sexistas. No es no", ha dicho Koldobi Osta, miembro de la Federación de Peñas.