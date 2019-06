Podemos e IE ven muchas discrepancias con el documento de bases del PSN

La primera ronda de contactos del presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, con los grupos de la cámara se ha cerrado con la certeza de que no se dan aún las condiciones para disponer de una candidatura a la presidencia de Navarra.

Hualde ha recibido en su despacho a Marisa de Simón (IE), Mikel Buil (Podemos) y Maiorga Ramírez (EH Bildu). Los dos primeros le han expresado su disposición a apoyar a Maria Chivite aunque con muy diferente nivel de compromiso. Si De Simón hablaba de "acuerdo de mínimos", Buil rechazaba que Podemos vaya a apoyar a la socialista María Chivite con un simple acuerdo de mínimos. "No nos vale" ha respondido Buil, insistiendo en que el documento "inicial" entregado por el PSN es "escueto" y debe ser modificado con muchas aportaciones de los demás grupos.

De Simón ha destacado que tienen divergencias con el PSN muy serias como la que se refiere al TAV y Buil ha repetido que el acuerdo con el PSN debe ser "social" y que tienen discrepancias que pueden ser limadas y otras para las que ha avanzado que deberán buscra una fórmula de "tasación" que las deje al amrgen del avance negociador.

De manera que, a la espera de nuevas reuniones del 'Grupo de los 23' tanto iE como Podemos ven aún muy verde el posible pacto de legislatura con el PSN y Geroa Bai.

El último en pasar hoy por la ronda de Hualde ha sido Bildu, Su portavoz, Maiorga Ramírez, le ha dicho al presidente que no se dan las condiciones para una investidura. Bildu sigue mostrándose dispuesta a hablar con el PSN y le recuerda que sin contar con sus votos Chivite no será presidenta. "Es una realidad política y aritmética" ha indicado Ramirez. Bildu sigue desconfiando de los socialistas y ha puesto el ejemplo de la constitución de los ayuntamientos. "Con el PSN, ver para creer" ha dicho Maiorga Ramírez, que no ha querido adelantar la postura que podría adoptar su partido si finalmente Chivite se postula como candidata manteniendo el veto a hablar con Bildu. "No hay ciudadanos de primera y de segunda y no hay por lo tanto votos que valgan más que otros", ha concluido Ramirez. "Todos son igual de democráticos y todos se merecen el mismo respeto", ha concluido.