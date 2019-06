Moyá es ofrecido al Mallorca

El ascenso del Real Mallorca a Primera división puede solucionar el problema que tiene la Real Sociedad en su portería, de la que tiene que dar salir a Gero Rulli o Miguel Ángel Moyá para hacer sitio al recién fichado Alex Remiro, la gran apuesta del director de fútbol, Roberto Olabe, para defender la meta txuri-Urdin esta próxima temporada. De momento, es solo una posibilidad, muy lejana y complicada, pero el primer movimiento ya se ha dado. El agente de Miguel Ángel Moyá, Manuel García Quilón, ha ofrecido al portero del equipo donostiarra al Mallorca, que busca portero para su regreso a Primera división.

El hecho de que Moyá sea mallorquín y que saliera del Mallorca, unido a que el club bermellón esté buscando reforzar su portería y que su papel en la Real sería residual a la sombra de Remiro teniendo mucho más protagonismo en la isla provocan que la operación pueda ser interesante para todas las partes. El club donostiarra, además, solucionaría su problema en la portería al tener tres guardametas del más alto nivel. Pero la operación no es tan sencilla. De hecho, se puede decir que a día de hoy es muy complicado de que salga adelante.

Primero por las intenciones del portero balear, porque se marchó de San Sebastián con la firme intención de seguir en la Real, con el compromiso del club de que tenia sitio asegurado porque la idea de liberar la portería con la llegada de Remiro era otra; y el propio Moyá dejó todo preparado para su regreso tras las vacaciones, con su campus en la capital gipuzkoana en marcha y en el que participará cuando comience la pretemporada en Zubieta, todos sus enseres personales en su vivienda en Donostia y sus hijos inscritos también en el colegio en el que han estado este último año. Moyá quiere seguir en la Real. Y Segundo por el montante económico de la operación, porque para que fichara por el Mallorca debería bajarse de forma muy ostensible, porque la ficha que tiene actualmente en la Real, la misma que la que tenía en el Atlético, es inasumible para un recién ascendido como la entidad bermellona. Y todavía le quedan otros dos años de contrato en la Real que tiene intención de cumplir.

Todo esto significa que se tienen que dar demasiados condicionantes para que Moyá acabe este verano en el Mallorca. De momento, la opción es remota, pero el verano es largo y, aunque ahora la Real no está por la labor de desprenderse de él, si termina enquistándose la salida de Rulli, no es descartable que también haga fuerza para que esta posibilidad salga adelante. Por el momento, es solo un ofrecimiento de Manuel García Quilón al Mallorca, con el que tiene buenas relaciones por su Consejero Delegado, Maheta Molango, para conocer las intenciones del Mallorca, pulsar sus intenciones y saber si les gustaría la vuelta de Moyá. La respuesta del Mallorca ha sido positiva, pero todavía no ha iniciado ninguna conversación para intentar su fichaje en este mercado. De todos es conocido es cariño de Moyá al Mallorca, de hecho ha estado en su tierra de vacaciones y disfrutó del ascenso bermellón como un seguidor más desde Son Moix el pasado domingo.