Mikel Merino bendice las llegadas de Remiro, Isak... y hasta de Mayoral

Desde la concentración de la selección española sub-21 en Italia, Mikel Merino atiende muy amable la llamada de Radio San Sebastián. Y no regatea ninguna pregunta, responde sin rodeos cualquier cuestión que gira en torno a su club, la Real Sociedad.

-¿Este europeo redondea una buena temporada con la Real en la que era su debut en Primera?

La verdad es que está siendo un buen año para mí, estoy muy contento. Después de venir a la Real, mi primer año en Primera y es una experiencia que se va acumulando para el futuro. Y luego estar con la selección en un europeo sub-21 tras distrutar tanto con la Real, y tener el premio de los juegos olímpicos, y poder disputar una semifinal. Es un año muy bonito.

-¿Qué supone estar en la tesitura de poder jugar unos juegos olímpicos?

Eso es único y algo espectacular, es el evento deportivo más grande que existe, aunque en el fútbol no está tan bien visto. Pero tener eso en el horizonte es algo muy bonito.

-¿Aprovecha para seguir la actualidad de la Real en los ratos libres del europeo?

Sí, por supuesto. Estoy con un ojo mirando al club y los movimientos que hay. Parece que nos estamos moviendo y reforzándonos muy bien, y es importante poder mover el equipo.

-El otro día publicaba el diario Sport que el Barça le estaba siguiendo, ¿le sorprendió?

Sí, me sorprendió, la verdad. Porque estaba aquí centrado en el europeo y no estaba pendiente de ningún rumor. Pero bueno te hace ilusión, porque se te vincule con uno de los grandes, significa que estoy haciendo bien las cosas, eso me hace estar motivando, y seguir con ganas de seguir comptiendo y mejorando.

-Decimos que hay tres jugadores de la Real con la sub-21, ¿o decimos que hay cuatro y metemos ya a Mayoral?

(Sonríe) Bueno, parece que se habla mucho, me han preguntado mucho por cómo es como jugador. Habrá que esperar a ver si se da, no tengo más información que la que teneis vosotros. Cuando se de podré valorar su fichaje.

-¿Y qué te comenta él sobre la opción de venir a la Real?

Yo creo que él estaría encantado de venir a la Real. Sabe que es un club enorme, lo que le podemos contar nosotros es que es un club espectacular, con la afición incréible, unas instalaciones tremendas... Todo son datos positivos ,así que es normal que quiera venir.

-¿Y usted recomendaría su fichaje para la Real?

Yo he coincidido mucho en las categorías inferiores con Borja y no tengo más que buenas palabras hacia él, como persona y jugador. Tiene mucho futuro, aparte de ser un buen jugador ya, y me entiendo bien con él. La experiencia personal que tengo es muy buena y me parece un buen jugador.

-¿Le gusta cómo se está moviendo el club con los fichajes ya cerrados de Portu, Isak, Remiro, Sagnan...?

Me está gustando mucho. Con Isak compartí vestuario, con Remiro en la sub-21 también. Entonces les conozco y se está moviendo bien. Son jugadores jóvenes, con gran calidad, y que pueden aportar ahora y más adelante. Queda mucho mercado, pero por ahora tiene todo muy buena pinta.

-¿Qué recuerda de Isak en el Borussia Dprtmund?

Sólo estuve con él allí en Alemania seis meses sólo. No tengo una referencia muy válida sobre él. Pero recuerdo que era un delantero con mucha calidad con balón, para lo alto que es se maneja muy bien en espacios cortos. Y con gol y mucha proyección. Era muy joven y si ha mantenido esa progresión que tenía, yo creo que va a ayudar mucho.

-¿Y qué nos dice de Alex Remiro?

Pues hace tiempo que no coincido con él. Le he visto alguna vez en la calle y tengo muy buen trato con él. Como portero es una grandísimo portero, con los pies va espectacular, para mucho y yo creo que es una incorporación de lujo para la Real.

-Por cierto, ¿cómo está Mikel Oyarzabal de su lesión?

Está bien, mucho mejor de lo que parecía al principio la lesión. Dependerá de lo que decida él con los médicos, pero es un aprieto para mí, porque por un lado quiero que ayude a la selección, pero también tengo que mirar por la Real para que se recupere del todo y bien. Pero si puede jugar, que lo haga y nos ayude a llegar a la final.