El PSOE insta a Igea a abstenerse en las Cortes regionales como propone a nivel nacional

El partido socialista de Segovia insta a Ciudadanos y más concretamente a su responsable autonómico Francisco Igea a ser valiente y que aplique en Castilla y León la misma receta de abstención que propone en el Congreso para la investidura de Pedro Sánchez.

Sin esta abstención Ciudadanos, incumpliendo sus promesas electorales de cambio, aupará a Fernández Mañueco a la presidencia regional. Favoreciendo así la gobernabilidad a un partido corrupto que ha sumido a la comunidad a lo largo de 32 años en la desidia en ámbitos como la educación y la sanidad. Convirtiendo a los segovianos en los más perjudicados por este pacto obsoleto y de derechas.

Alicia Palomo portavoz de la Comisión ejecutiva del PSOE de Segovia asegura que “Ciudadanos y partido Popular no tienen proyecto ni juntos ni separados. Lo único que han pretendido es repartirse los sillones del gobierno autonómico. Ciudadanos permite con este pacto que se sigan incumpliendo aquellas promesas que se nos han venido reiterando a los segovianos a lo largo del tiempo durante muchos años .Y lo que estamos viendo es que se sigue sin noticias ni de la unidad de radioterapia, ni el centro de salud Segovia IV y tampoco los centros de salud en Cuéllar y el Espinar por ejemplo”.

El acuerdo de Ciudadanos con el PP y Vox, denominado por Palomo como los pactos de la vergüenza han permitido que solo pensando en los sillones cometiendo un fraude y engañando a los votantes, estos tres partidos puedan gobernar en ayuntamientos como el del Espinar o Valverde del Majano. “solamente tiene una única obsesión que es apartar al PSOE de las alcaldías después de haber sido el claro ganador en las urnas. La portavoz socialista se pregunta qué pensará Inés Arrimadas de que el gobierno “trifachito” en el municipio espinariego, sea Vox el encargado de gestionar las políticas de igualdad.

Respecto a la Diputación Palomo aún no da por perdido el gobierno provincial “aunque las directrices de los acuerdos de Ciudadanos vienen marcadas a nivel nacional, eso sí solo cuando les interesa. No como en el Espinar donde no han respetado esa línea roja de no gobernar con la extrema derecha. Pero cree la portavoz que hay que esperar el tiempo prudencial y seguro que están a la espera a ver qué pasa con la constitución de las Cortes para ver qué pasa en las diputaciones, pero ni mucho menos damos por perdida la Diputación y seguiremos trabajando por esa regeneración en nuestra provincia” concluye Alicia Palomo.