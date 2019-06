be beyond, innovando en la gestión de relaciones con clientes

La aventura de be beyond comenzó hace más de diez años con la pasión y el esfuerzo de su mayor palanca: el capital humano que se ha formado en Sevilla y con el que ha ganado experiencia liderando un proyecto tecnológico que en la actualidad es la herramienta CRM de miles de usuarios en todo el mundo.

Creer en el talento andaluz e invertir en la investigación de un equipo de ingenieros informáticos, ha sido el motor del crecimiento de beyond up CRM, un producto tecnológico reconocido con el sello de la innovación en 2018, un claro ejemplo de que el éxito empresarial está ligado a la apuesta por el talento en la ciudad de Sevilla, y no a la inversión en tecnología sólo en el extranjero.

En la actualidad be beyond da un paso más y lanza al mercado el CRM on cloud que marca un cambio de 180º en la digitalización de las grandes y medianas empresas. Conecta procesos, comunicación y análisis en tiempo real revolucionando la forma en la que interactúan con los clientes.

Be beyond es la empresa que desarrolla beyond up CRM, un proyecto tecnológico innovador que nace en Sevilla. CRM son las siglas de Customer Relationship Management. Es un término que se usa en el ámbito del marketing y ventas, y que, traducido al castellano, significa gestión de relaciones con clientes,

CRM es un software / programa / herramienta / aplicación en el que cualquier conversación que un compañero de tu empresa tenga con un cliente (o potencial cliente) se guarda en una zona común y accesible para todo el mundo en tu empresa. Estas conversaciones son los emails, llamadas, reuniones, notas y tareas que surgen del día a día en la relación con los clientes.

El último reconocimiento que ha recibido la empresa ha llegado desde la Cámara de Comercio de Sevilla, que este mismo martes entregó los galardones que anualmente viene otorgando. Be beyond fue premiada en la modalidad de economía digital.