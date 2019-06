Juanmi: "Me voy a dejar la vida por esta camiseta"

El primer fichaje del Betis, Juanmi, ha mostrado implicación y ganas de triunfar en el día de su presentación. No será el único delantero. Conoce bien a Canales de su etapa en la Real Sociedad y, según Alexis, el Betis llevaba varios años intentando su contratación.

Canales. "Estoy muy contento, tuvimos la suerte de coincidir en Donosti. Tenemos una gran complicidad dentro y fuera, somos amigos y lo único que me ha contado son cosas buenas del Betis. A la vista está lo grande que es el club y lo importante que son los seguidores. Ojalá le demos alegrías, que es de lo que se trata".

Implicación: "Vengo a un gran club, con una presión sana, con una afición que cada semana llena el campo. Nuestro deber es dejarnos la piel, me voy a dejar la vida por esta camiseta. Por nuestra parte no va a quedar".

Objetivo: "Es pelear por estar en puestos de Europa, pero las temporadas son complicadas, ojalá lo consigamos"

Rubi: "He tenido la suerte de hablar con él. Me ha llamado en estas vacaciones, pero de aspectos específicos no. Ahora tendremos tiempo

Angel Haro: "Es importante porque ayuda en la generación de ocasiones y remate a gol, que era una de las carencias que teníamos la temporada pasada. Conoce LaLiga y ha demostrado su nivel en la Real. Y es andaluz, de Coín, y su adaptación será inmediata. La secretaría técnica llevaba tiempo siguiendo a Juanmi y ha habido un consenso total con respecto a la calidad de Juanmi".