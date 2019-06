EMT, tan moderna i tan antiga

Està bé això de poder pagar el bitllet senzill de l'autobús amb la targeta de crèdit o el mòbil. Llàstima que soles en coses com eixes els autobusos de València semblen europeus. Perquè amb targeta o sense targeta les freqüències i fins i tot les rutes semblen fetes per l'enemic. Es reforcen trajectes que tenen moltes possibilitats, mentre altres es queden com estaven. Posen autobusos més grans que es queden xicotets i la gent espera i espera en les parades d'on, fins i tot, lleven els temps d'espera. Millor mantindre l'usuari en l'inòpia. De l'aplicació millor ja parlem altre dia. Això sí, podem pagar amb targeta. A veure si esta és la legislatura dels autobusos. No més enganys, per favor.