El fútbol lo explica todo

No disponemos de estudio demoscópico alguno que fije la actual valoración que los ciudadanos conceden a los lideres políticos de Castilla y León para tranquilidad de los posibles aludidos. El actual panorama no describe precisamente una actividad política digna de ser ensalzada.

Hoy se cumple un mes desde la celebración de las elecciones y la política autonómica se encuentra en estado vegetativo. Es la tercera fuerza política en votos y escaños la que está marcando el ritmo de una melodía repetitiva y en no pocos casos estridente.

Francisco Igea está empeñado en regatearse así mismo y no parece tener del todo claro en que portería quiere marcar. Alfonso Fernández Mañueco corretea de forma grácil por la banda sin intención alguna de meter la pierna en la disputa del balón. Y Luis Tudanca permanece en la grada por si el equipo naranja quisiera invitarle a jugar. La afición comienza a cansarse de este pobre espectáculo. Esperemos que los dirigentes de los clubs no lamenten que el publico ya no sienta como antes los colores.