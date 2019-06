Decálogo de IU para la Diputación

IU ha elaborado un documento de 10 puntos que ha remitido a Ciudadanos y PSOE, para establecer las bases de un hipotético acuerdo para un gobierno de cambio en la nueva Diputación Provincial. Un documento de 10 puntos relacionados con el funcionamiento de la Diputación, desde la transparencia a la objetividad en subvenciones y adjudicación de inversiones, entre otras cosas.

Un decálogo que no tiene líneas rojas, afirman, y que deberá servir de referencia para una negociación que se queda sin tiempo, ya que el pleno de constitución de la Diputación será este viernes al mediodía. IU asume la premura y no pone condiciones para una reunión individual o en conjunto con Ciudadanos y PSOE.

No obstante, el coordinador provincial de IU, Miguel Ángel Viñas, avanzó que en su opinión, el candidato a la presidencia de la Diputación, si el acuerdo cuaja, debe ser un diputado del PSOE. Y aunque no descartan otra opción, apuntan que en ese caso tendrían que valorarlo.

También han dejado claro que, en su caso, descartan negociar con el alcalde de Toro, Tomás del Bien, como diputado no adscrito, tras su expulsión del PSOE. Recuerdan que no negociaron en su momento en el Ayuntamiento de Zamora con los no adscritos y no lo harán tampoco ahora en la Diputación.

Y de cara al pleno de constitución del viernes, IU propone que la votación de la elección de presidente sea a mano alzada, porque así es el planteamiento inicial (según les han comunicado en la Secretaría General de la institución), aunque otros grupos podrían pedir votación secreta. IU quiere que se vea lo que vota cada cual.

IU sólo contempla presentar su propio candidato si no hubiera acuerdo entre estos grupos y no hubiera posibilidad de cambiar la Diputación.

A estas alturas, las negociaciones en marcha para la nueva Diputación, con Ciudadanos en el centro, siguen sin dejar trascender nada.