Los concejales de Ciudadanos tendrán responsabilidades en Turismo y Medioambiente

Los dos concejales de Ciudadanos han aceptado el ofrecimiento de Por Ávila para asumir responsabilidades de gobierno. Mantendrán su independencia como grupo, pero se les delegarán las concejalías de Turismo, que asumira Carlos López y de Medioambiente que asumirá Alberto Burgos.

Carlos López cree que es una fórmula "novedosa" que puede funcionar. "Vamos a trabajar con total independencia para el gobierno del Ayuntamiento de Ávila" dice el concejal que asumirá la protavocía de Ciudadanos.

No se puede hablar de gobierno de coalición. Carlos García dice que no se han comprometido ni siquiera a apoyar los presupuestos que elabore el equipo de gobierno. "Tendremos que hablar, y tendremos que sentarnos y Ciudadanos presentará enmiendas como grupo municipal que es y como grupo que no está, ni tenemos una coalición ni tenemos un pacto de gobierno", explica.

"Esto no quiere decir que pongamos trabas, todo lo contrario, lo que queremos es enriquecer la gestión municipal y hemos recogido el guante que nos ha lanzado el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera".