Una gestora coordinada por Ángel Mayordomo toma el mando del Conquense

La Unión Balompédica Conquense inicia una nueva etapa en la que los ajustes económicos en un club agonizante por las deudas, la apuesta por los valores locales y por un proyecto deportivo de supervivencia donde cualquier aspiración de cotas mayores sería un milagro.

Los socios del Conquense han aprobado con una abstención, ninguno en contra y el resto de los votos a favor que una junta gestora coordinada por Ángel Mayordomo dirija el club la próxima temporada, tras la dimisión del presidente Luis San Juan y su junta directiva sólo unos días después de haber presentado a la reelección como única candidatura. Pasado ese tiempo, según establecen los estatutos, se tendría que volver a convocar un proceso electoral.

En su despedida, Luis San Juan explicó su renuncia por “motivos personales y médicos que me impiden seguir con el proyecto que iba a desarrollar”. El ya ex presidente reconoció que “no aguanto más, son tres años en los que hemos intentado hacer todo lo posible. Hemos estado navegando como hemos podido, pido perdón si no hemos sabido hacerlo”. Se ha disculpado por los vaivenes de sus decisiones para terminar pidiendo a los socios “apoyo para los que llegan”.

La nueva junta gestora será coral, sin una cabeza visible que asuma todas las funciones del presidente. Frente al presidencialismo unipersonal de la anterior etapa la apuesta es por una junta de marcado carácter tecnócrata. Además de Ángel Mayordomo, secretario general de CEOE CEPYME Cuenca, estarán en la Junta Jesús Cuevas, Ángel Mayordomo (padre que se ocupará de los aspectos financieros), Luis Carlos Dolz y Javier Martínez. La representación institucional recae en Julián Cañamares, ex directivo y ex vicepresidente del club en varias etapas, y la parcela deportiva y la portavocía de la Junta es para Cristian Sánchez, ex jugador y ex capitán del Conquense.

Salvar la delicada situación económica del club será la principal prioridad. A falta de los datos definitivos de la auditoria externa que se está elaborando, el Conquense cuenta con una deuda de algo más de un millón de euros. Una cifra que podría subir cuando se termine la auditoria. El principal acreedor del club es el grupo constructor soriano HERCE; cuyo presidente y fundador es el ex presidente del Numancia, Francisco Rubio. Al grupo soriano, cuyo nombre fue desvelado por primera vez, se le deben casi 400.000 euros que prestó la temporada pasada en tres operaciones de crédito, la primera de ellas destinada a salvar la mayor parte de la deuda con Hacienda, que tenía al Conquense al borde de la desaparición. Durante la Asamblea, Mayordomo explicó que HERCE seguirá apoyando al club y no será un problema para la viabilidad económica dando tregua en el cobro de la deuda. “Salvar económicamente el club debe ser un requisito, debe haber una contabilidad de verdad y no como hasta ahora”, dijo Mayordomo.

Deportivamente el proyecto será sostenible. Javi Soria será el director deportivo y el encargado de confirmar al entrenador y de hacer una plantilla con prioridad para los jugadores locales. Una de las grandes ideas es la de unir a la gente del fútbol en torno al Conquense con el San José Obrero como filial del primer equipo como idea. “El equipo debe volver a convertirse en una referencia”, asegura Mayordomo que dijo que no podía dar ahora mismo un presupuesto. Se confirmó que las deudas con los jugadores de la temporada pasada estaban resueltas una vez que algunos jugadores, como Pablo Coscolín, habían retirado la denuncia. Y se alabó la gestión de la Escuela del Conquense, como base sobre la que poder sustentar el Conquense del futuro.