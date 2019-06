"Debería haber un Congreso Provincial para renovar el partido más pronto que tarde"

Antonio Román, exalcalde de Guadalajara y expresidente provincial del PP, cree que hay que abrir una nueva etapa en el partido en Guadalajara y que se debería hacer a través de un Congreso Provincial a celebrar más pronto que tarde.

"Los resultados del 26 de Mayo fueron los peores de nuestra historia, empezando por mí en la ciudad, y es necesario que se abra una reflexión para cambiar formas y personas", ha dicho en una entrevista en SER Guadalajara. "Creo que no deberíamos dejarlo justo para antes de las próximas elecciones, sino hacerlo cuanto antes para empezar a trabajar en el futuro",

Román se ha referido directamente a la figura de Ana Guarinos, actual presidenta provincial de los populares. "Ana lleva 7 años en la presidencia y creo que llega el momento de empezar a reflexionar sobre quién debe ocupar ese cargo en el futuro".

Además, se ha referido a la situación a nivel regional, donde Francisco Núñez también cosechó unos malos resultados. "Creo que Paco Núñez tiene futuro, pero debe consolidar su liderazgo ganando elecciones y reforzando su equipo de dirección".

En la entrevista, Román ha hablado también de su nueva etapa tras doce años como alcalde. "Todavía tengo una sensación rara, voy por la calle y sigo pensando un poco como alcalde, fijándome en las cosas y en cómo se pueden mejorar".

Su marcha de la Alcaldía se produjo por el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. Asegura que no pudo ni siquiera negociar con los concejales de la formación naranja. "Llamábamos a la puerta y no contestaban, ni siquiera se sentaron con nosotros a negociar. No sé si tenían un acuerdo previo, pero lo cierto es que no llegaron a negociar con el candidato del Partido Popular en Guadalajara".