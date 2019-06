"Nos han dicho que no hay dinero para construir y estamos sin casa y sin dinero"

Veinticuatro familias de Fuenlabrada han denunciado ante los medios de comunicación que no tienen ni casa ni parte del dinero que invirtieron, tras comunicarles la empresa que iba a construir su promoción de viviendas, que no había dinero para ello.

Firmaron hace dos años y medio un contrato para tener un piso en la promoción Malagueta XIII, que se iba a ubicar en unos terrenos situados en la calle Ernesto Che Guevara nº 5, en el barrio de el Hospital. Estas personas firmaron su contrato con Solar 25 S.L, perteneciente al Grupo Pradena, actual propietario del Club de Fútbol Fuenlabrada.

Sin embargo, en septiembre del pasado año, les comunicaron que los pisos no se entregarían en junio de 2019, como estaba previsto, sino en junio de 2020, según cuenta Ángeles Gómez, una de las afectadas. Entonces, afirma, hubo que gente que renunció y le devolvieron el dinero, aunque la mayoría continuó. Pero el retraso se convirtió en algo más grave. Según Gómez, este pasado domingo todos los afectados de la promoción fueron convocados a las oficinas de la empresa. “Una reunión en la oficina, donde no había nada más que cuatro sillas, debe ser que están desmontando todo, no sé…” , afirma Gómez. Allí les trasmitieron que no habría casas porque no había dinero. “Nos dicen que no es viable que no pueden construir porque no tienen dinero y no enseñó, en una pantalla, que habían reclamado al Club de Fútbol Fuenlabrada, cuyo presidente, Jonathan Praena, y socio del grupo Pradena, el jefazo, se había llevado préstamos por 5 millones de euros”.

Como ellos se encuentran otros vecinos de Fuenlabrada que también dieron diferentes cantidades para tener su piso en otras promociones residenciales, Malagueta XIV, XV y XVI.

Ángeles Gómez dio 47.000 euros para tener su nueva casa, que le iba a costar unos 200.000 euros más IVA. Otros, nos cuenta, han dado 50.000 ó 40.000 euros. Los veinticuatro depositaron todo el dinero en una cuenta bancaria con un seguro para en caso de incidencias poder recuperarlo. Ahora esperan un burofax de la empresa comunicando oficialmente que no se construirán las casas para que puedan recuperar ese dinero. No obstante, la inquietud y la indignación entre los afectados es cada vez mayor. “Hoy he mandado un fax a la empresa diciendo que me urge el burofax para recuperar el dinero y me contesta que están en ello, que a lo mejor tarda un par de días”. El miedo de Ángela y del resto es que “no nos manden ni el burofax, ¡es muy fuerte!”.

SER Madrid Sur ha intentado ponerse en contacto con Jonathan Praena, gerente del Grupo Pradena, para conocer su versión de los hechos, aunque no ha sido posible. Desde el Ayuntamiento se ha comunicado que la concejala de Urbanismo, Ana Pérez, se reunirá presiblemente mañana con los afectados para conocer de primera mano su situación. Las mismas fuentes indican que el Consistorio pone a disposición de estos vecinos los servicios de la OMIC para cualquier reclamación que deseen presentar.