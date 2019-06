El conflicto de los sueldos de los concejales tiene muchos planos: político, periodístico, ético… Pero vayamos por partes, como Jack el Destripador.

En el plano político, es de dudoso gusto que la primera medida de la nueva corporación sea subirse el sueldo. Hecho así, nada más llegar, se supone, claro, que hay más tiempo para que la gente se olvide de aquí a las próximas elecciones, y de paso, tienen más tiempo para disfrutar el subidón... Un asunto chusco.

En el plano periodístico, ahí quedan las filtraciones interesadas para crear confusión ventajista. Un titular inexacto de Sur hizo responsable al PSOE. Y más tarde, sostenella, y no enmendalla: un día después, mientras los demás medios ilustraban la noticia del subidón con todos los concejales, Sur ilustraba la noticia sólo con la izquierda.

En el plano ético, más allá de la insólita unanimidad –porque al parecer sólo son capaces de llegar a un acuerdo así para ganar más– la pregunta es ¿y merecen ganar más? Se puede comparar con otras ciudades; y en ese ranking, sin estar en el furgón de cola, los sueldos se puede decir que son discretos. Pero también se puede comparar con el sueldo medio de los malagueños, y, por sintetizar, si el salario típico de un malagueño es 15.000, se puede decir que los concejales son unos privilegiados.

Vaya por delante que a mí me parece aceptable una subida, y que, sobre todo en la oposición, había sueldos indecorosamente bajos. Un concejal debe estar bien pagado, claro que sí. Pero, dicho esto, las formas, las prisas, las filtraciones, la unanimidad, el 20% de golpe… Todo esto tiene el inconfundible estilo de la casta ensimismada que indigna a la ciudadanía. En fin, como diría el maestro Alcántara, con nuestro pan se lo coman. Porque el presupuesto no es su pan, no, sino el nuestro.