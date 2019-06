El PP presidirá la Diputación de Soria

El PSOE se queda sin la Diputación de Soria y el alcalde de Golmayo, el popular Benito Serrano, será el nuevo presidente de la institución provincial. Anoche se firmaba por sorpresa un acuerdo entre PP, Ciudadanos y la plataforma Por el pueblo soriano. Ayer mismo a media tarde, el pacto entre socialistas y Ciudadanos para el gobierno de la diputación estaba prácticamente cerrado a expensas de la confirmación de Madrid por parte del partido naranja. El diputado provincial de Ciudadanos, Saturnino de Gregorio mostraba su sorpresa “para mí no es una imposición porque como militante me debo a mi partido y si no quiero asumirlo ya sé lo que tengo que hacer, abandonar mi partido”.

Saturnino de Gregorio reconoció el notable enfado de Luis Rey por el repentino cambio de rumbo a apenas doce horas del pleno de constitución. Todos se enfadaron con todos porque el Presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel lamentaba el talante de Luis Rey quien no le ha tendido la mano para negociar la Diputación porque el socialista se molestó ante los intentos de la PPSO de conseguir los gobiernos de los municipios con mayorías simples. “Le he dicho que me ha defraudado porque los cuatro años de gobierno de la diputación ha habido buena sintonía y yo lo consideraba más caballero”, explica de Miguel quien no entiende que PSOE se haya sentado a negocias con C,s y PP, “mostrando este desprecio a la PPSO”.

Benito Serrano reconocía la dificultad de este pacto por los antecedentes en el Burgo de Osma, pero confía en que se pueda constituir un gobierno estable “con el deseo de trabajar conjunto de trabajar por el bien de la provincia porque vamos a dar estabilidad estos cuatro años”.

El reparto de vicepresidencias y presidencias de comisiones se conocerá después de fiestas. El pacto se firma entre PP y C,s y entre Pp y PPSO. Todos han aclarado que no existe acuerdo entre PPSO y C,s. Recordemos que hace cuatro años José Antonio de Miguel fue el candidato del partido naranja del que fue expulsado poco tiempo después por no defender la supresión de las diputaciones. El Secretario del PSOE, Luis Rey, ha convocado una rueda de prensa antes del inicio del pleno de constitución que será a las 12 del mediodía.