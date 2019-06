Ciudadanos da la Diputación de Soria al PP con la ayuda de la Plataforma por el Pueblo Soriano

Los votos del PP, de la PPSO y de Ciudadanos, 13 en total, le han dado la presidencia al Popular Benito Serrano en el pleno de la constitución de la corporación de la Diputación Provincial de Soria esta mañana. El otro candidato proclamado, Luis Rey, se ha quedado con los 12 votos de su partido, del PSOE, que fue la lista más votada.

El acuerdo programático se firmó a primera hora de la mañana ante notario. Ciudadanos en Soria se ha visto obligado por orden de Madrid a pactar con el PP en la Diputación, lo que ha arrastrado también a la PPSO que se ha unido al tripartito. Tres sensibilidades muy diferentes las que se han unido hoy, y a las que ha hecho referencia el ya proclamado presidente de la Diputación, Benito Serrano, del Partido Popular, durante su discurso de investidura, “hoy presento un equipo de gobierno salido de un pacto programático en el que se han unido tres sensibilidades diferentes, donde ha habido generosidad por parte de todos para construir esta mayoría. Trabajemos juntos, muchos ojos nos miran y el futuro nos juzgará. Quiero agradecer a la Plataforma del Pueblo Soriano y a Ciudadanos el apoyo que me prestan, no os fallaré. Prometo dejar lo mejor de mí para llegar a buen puerto”.

Serrano ha explicado claramente que este pacto entre PP y Ciudadanos en Soria es una réplica del pacto entre las mismas formaciones en la Junta de Castilla y León. “Las elecciones municipales y autonómicas supusieron un pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular en el gobierno de Castilla y León y fruto de este pacto y para una mejor relación entre ambas instituciones, hoy lo reeditamos en esta institución sumando además al grupo de la Plataforma del Pueblo Soriano, partido surgido de las entrañas del PP y que hoy presentan su apoyo a la formación de este gobierno”.

El desarrollo del pleno se ha producido con normalidad y absoluta cordialidad, además de respeto entre todos los diputados y público asistente en un salón de plenos repleto de autoridades, familiares y amigos. Tan solo el público ha levantado la voz para ovacionar a Luis Rey, al expresidente, cuando ha jurado su cargo de diputado provincial, a lo que el presidente de la mesa Amancio Martínez ha tenido que poner orden.

Había dudas sobre si Antonio Pardo y Miguel Cobo, ambos de El Burgo de Osma, asumirían el pacto. Antonio pardo negaba que haya rencillas a pesar del pacto entre PP y PSOE que le desbancó del sillón de la alcaldía. Miguel cobo, el alcalde de El Burgo de Osma, se mostraba “satisfecho con el logro alcanzado en la Diputación”. Las miradas estaban puestas especialmente en el diputado de Ciudadanos, Saturnino de Gregorio, quien prácticamente tenía cerrado el pacto de gobierno con el PSOE. De Gregorio lamenta “que en el PSOE no ha entendido la estrategia política”.

Normalidad en el pleno y abucheos antes de comenzar la sesión cuando han comparecido en las escalinatas en rueda de prensa la presidenta de PP de Soria, Yolanda de Gregorio acompañada de Benito Serrano y del resto de diputados y del secretario nacional de Política Local, Antonio González Terol, quien ha destacado la importancia de recuperar la Diputación. En cuanto a la posibilidad de que se presente una moción de censura en El Burgo de Osma, Yolanda de Gregorio lo niega.

También ha comparecido en la escalinata previamente Luis Rey quien ha sido aclamado por los simpatizantes al grito de presidente; ha reconocido “que el pacto de El Burgo supuso el compromiso del PP de abstenerse en la Diputación”. También ha lamentado “el cinismo de José Antonio de Miguel”.

A su lado estaba la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León (PSCyL), Virginia Barcones, quien lamenta “que se esté asistiendo en las últimas semanas, tanto en Soria como en la Comunidad, a lo peor de la política. Lo que pasa en Soria y lo que pasa en Castilla y León se decide desde Madrid”. Barcones criticó la presencia del miembro del secretario nacional de Acción Institucional de Cs, José María Espejo, para “poner orden y que nadie se saliera de la fila”.

Después de que el candidato de C's a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, denunciara ayer que el PSOE no había puesto sobre la mesa ningún programa para alcanzar un posible Gobierno en la Comunidad, Barcones consideró que si no se han sentado a negociar ambos partidos es porque “el señor Rivera y sus muñecos no han guardado ni la debida formalidad”, algo que sí se hizo en otras comunidades. “Al menos, mantener el respeto al partido que ganó las elecciones en Castilla y León, pero como no le dejaron, no se sentó”.

Por último, Barcones incidió en que hay dos maneras de hacer política, una de las cuales pasa por la política “con mayúsculas, con honestidad y que antepone a la ciudadanía por encima de los mandatos del partido”, y otra “de minúsculas y que perpetúa en el poder al partido más corrupto y despoblador de Europa”, declaró. “En política cuesta mucho ganar la credibilidad y es cuestión de minutos perderla”, advirtió. “En política, los políticos tenemos la ética, la dignidad y la credibilidad a los ciudadanos que depositan su confianza en nosotros”, y si las decisiones se adoptan desde Madrid “se está estafando a los ciudadanos”, sentenció.