El peor incendio forestal de los últimos 20 años en Catalunya podría llegar a afectar 20.000 hectáreas

El incendio declarado este miércoles antes de las 15.00h entre la Torre de l'Espanyol y Vinebre, en la comarca de Ribera d'Ebre (Tarragona), afecta ya a más de 3.600 hectáreas. Según el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, podría llegar alcanzar las 20.000 hectáreas calcindas.

"Nos enfrentamos a un gran incendio que hacía 20 años que no sufríamos. Las previsiones no son buenas. Debemos ser muy concientes de que cualquier irresponsabilidad puede terminar siendo una catástrofe", ha apuntado el responsable de Interior tras la primera reunión de seguimiento del incendio con los mandos operativos.

Sobre el terreno trabajan más de 260 efectivos, 60 vehículos y 15 medios aéreos, entre los que se incluyen dos hidroaviones del Ministerio de Agricultura.

El primer vehicle de la @UMEgob arriba al terme municipal de #Maials i es dirigeix al centre de comanament a través de la C-12. Està previst que es despleguin 120 efectius, 6 autonombes, dos camions nodriza i un bulldozer #IFTorredelEspanyol

La Unidad Militar de Emergencias (la UME) está desplazando hasta el punto del suceso a 120 efectivos, con seis autobombas, dos camiones nodriza y un bulldozer del Cuarto Batallón de Intervención de Zaragoza. A las 19.43h, la Dirección General de Protección Civil activaba la intervención, tras la petición de la administración catalana, "para sumar sus recursos humanos y técnicos a los trabajos de extinción del incendio".

Cinco carreteras comarcales cortadas

Las llamas han obligado a cortar cinco carreteras, entre ellas la C-12 en el tramo que va de Maials a Flix. En lo referente a las evacuaciones, afectan a zonas de Palma d'Ebre, Bovera, Flix, Maials y Llardecans. En los trabajos de extinción, los bomberos priorizan el flanco derecho del fuego, que tiene más propagación a favor del viento —marinada reforzada, procedente de la costa—.

Según indica Bombers, el incendio se ha iniciado cerca del kilómetro 10 de la carretera T-714, que va de Vinebre a la Torre de l'Espanyol. Ha evolucionado de forma muy rápida, conducido por el viento que sopla en la zona y traspasando algunas pistas forestales y carreteras locales.

Dos heridos leves

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Catalunya ha realizado dos asistencias sanitarias de carácter leve "por quemadas e inhalación de humo". Los responsables de emergencias le piden a la población que no se acerque al entorno del incendio y que no conduzca por la zona a no ser que sea imprescindible.