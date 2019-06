Simón, rotundo: "La liga debería acabar mucho antes"

Mario Simón, técnico del Yugo Socuéllamos, analizó este jueves la previa del encuentro del domingo frente al Algeciras CF después de unos días complicados tras encajar ese 4-0 en la ida de la última ronda por el ascenso. "El domingo no estuvimos a nuestro nivel real, está ya olvidado y vamos a intentar competir para ponerles difíciles el ascenso en nuestra casa", expresó el preparador que entiende que la cabeza juega mucho en estos encuentros.

"Estamos en una situación donde hay poco que perder, hicimos el peor partido en el momento menos apropiado pero hay que levantarse, tener esa pizca de acierto para ponérselo lo más difícil posible". "Tenemos que jugar con la tranquilidad de que para marcar el segundo hay que hacer antes el primero y saber jugar el partido", añadía Simón que espera que las dimensiones del Paquito Giménez favorezcan a los suyos en la cita final del curso.

Acerca del fuerte calor que reinará a la hora del partido, el entrenador del Socuéllamos destaca que "las competiciones deberían acabar mucho antes". "En quince días casi hay que arrancar la pretemporada y el futbolista no tiene capacidad de descansar ya se ascienda o no", expresaba con rotundidad pensando también en el merecido descanso de los futbolistas que tras once meses apenas disfrutarán de un par de semanas de vacaciones.

"El Algeciras ha competido bien fuera de casa, tienen pocas grietas, pero tenemos que creer en nuestras posibilidades y centrarnos en nosotros", concluyó.