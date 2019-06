Más de 2.000 castellonenses afrontan las oposiciones de profesorado

Hoy se retoman las pruebas de las oposiciones de profesorado en la Comunitat, que arrancaron ayer. Hay más de 4.600 plazas por cubrir. En Castellón, hay 36 tribunales, que deberán evaluar a los aspirantes a las plazas de Secundaria, Formación Profesional y para la Escuela Oficial de Idiomas. En la provincia hay más de 2.000 aspirantes.

Listas de aspirantes no actualizadas y enunciados de los temas en muchos casos solo en castellano, además de retrasos por retenciones de tráfico han sido las principales incidencias en las oposiciones a los diferentes cuerpos de Secundaria que han comenzado este miércoles, según el sindicato STEPV.

El sindicato STEPV ha denunciado que este año no han aparecido listas públicos de los opositores y algunos de los candidatos han tenido problemas para identificarse con el fin de completar la prueba. Sonia Ibáñez, portavoz del sindicato, ha señalado que a pesar de esta incidencia, "han podido completar el ejercicio", aunque han pasado por una situación que se podría haber evitado.

En un comunicado, el sindicato ha incidido en que la falta de actualización de las listas de personas aspirantes ha sido "especialmente significativa" porque la Conselleria "no ha cruzado correctamente los datos de las personas que estaban pendientes de Capacitación en Valenciano y que superaron la prueba en mayo".



"Eso ha hecho que algunas personas que sí habían superado estas pruebas no constaran en las listas de los tribunales que, finalmente, han dejado que realizaran las pruebas, según ha podido saber el sindicato", han añadido.



Hoy comienzan en muchos tribunales las pruebas prácticas y posteriormente se convocará a la prueba en la que las personas que han superado el teórico y el práctico podrán defender la programación y una unidad didáctica y, en el caso de la enseñanza de arte y diseño, la guía docente y un bloc temático.



Los que superen todas estas pruebas tendrán acceso al concurso de méritos, en el que se valorará la experiencia docente, el expediente académico y los cursos de formación, idiomas y otras titulaciones académicas, entre otras cuestiones.



STEPV ha criticado que estas oposiciones masivas "no cuentan con un pacto de estabilidad para el profesorado interino que no acceda a una plaza, ya que se juegan su continuidad en el trabajo".



El sindicato ha asegurado que "trabajará para que, si algún docente interino, después de las oposiciones, no puede optar a vacante el curso que viene, la Conselleria le garantice un puesto de trabajo".