PortCastelló promociona en Casablanca sus conexiones con Marruecos

La Autoridad Portuaria de Castellón ha participado en el ciclo de conferencias de la feria Mediterranean Ports & Shipping que se clausura hoy en Casablanca. El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Francisco Toledo, junto a la directora del puerto, Ana Ulloa, han expuesto el crecimiento experimentado en el recinto portuario castellonense en su ponencia “Role of Castellón in promoting innovation and sustainable growth in the Mediterranean region”.

Francisco Toledo y Ana Ulloa han destacado la posición geoestratégica del puerto de Castellón, al formar parte del corredor mediterráneo, así como las acciones que se han acometido durante los tres últimos años en materia de protección medioambiental, con 18 intervenciones concretas, principalmente relacionadas con la reducción de las emisiones de partículas a la atmósfera.

Los responsables de la Autoridad Portuaria de Castellón han informado de los crecimientos experimentados en el puerto de Castellón en el tráfico de todo tipo de mercancías, lo que le sitúa en el puesto número 9 del sistema portuario español y cerrando 2018 con un total de 21.137.477 toneladas movidas en sus muelles. En concreto, PortCastelló es el 4º puerto en tráfico de graneles sólidos, el 7º en graneles líquidos, el 9º en mercancía general, el 7º en tráfico de contenedores y el 5º en import/export.

Francisco Toledo y Ana Ulloa han resaltado el perfil polivalente del puerto de Castellón, vinculado a los sectores productivos de la provincia de Castellón, y han informado de las infraestructuras productivas previstas en materia de conectividad terrestre “para situar al puerto de Castellón como uno de los mejor conectados del sistema”, tal y como ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón.

La participación de la Autoridad Portuaria de Castellón en la Mediterranean Ports & Shipping es relevante dado el tráfico de mercancías que mantiene con Marruecos, actualmente segundo país de destino de las exportaciones desde PortCastelló, cuando hace tan solo dos años se situaba el puesto 21 de las exportaciones del recinto portuario castellonense.

En los 5 primeros meses de este año, el tráfico entre Castellón y Marruecos se ha multiplicado por cuatro respecto de 2017, pasando de las 63.442 toneladas de 2017 a las 260.829 toneladas de 2019.

En concreto, la exportación desde PortCastelló en los 5 primeros meses de este año ha alcanzado las 183.562 toneladas, frente a las 36.141 que se contabilizaron en 2017, lo que supone que en solo dos años las exportaciones se han multiplicado por cinco. Destaca el crecimiento de azulejos y baldosas, que han pasado de 1.270 toneladas en 2017 a las 115.070 en 2019, lo que supone que se ha multiplicado por 90. También es destacable el crecimiento de fritas, que pasa de las 83 toneladas en 2017 a las 24.854 en lo que va de año.

Respecto a las importaciones, se han multiplicado por 2,8, al pasar de 27.300 toneladas de enero a mayo de 2017 a las 77.267 toneladas de 2019. Destaca el crecimiento de importación de abonos, que pasa de 13.113 toneladas en 2017 a 23.605 este año, lo que representa un crecimiento del 80%. También hay que resaltar el aumento de la importación de fosfatos, de los que no se registró importación alguna en 2017, a las 15.920 toneladas actualmente.

La Autoridad Portuaria de Castellón considera que existe una gran oportunidad de negocios en Marruecos, tanto en importación como en exportación, y es por ello que durante la misión comercial se han mantenido los primeros contactos con el puerto de Casablanca para fortalecer relaciones.

En la actualidad, el puerto de Castellón tiene líneas regulares con Marruecos a través de las navieras MSC y Borchard, además de otras conexiones con el norte de Africa con Medkon Lines, SEM y MTL Spain. Según un reciente estudio realizado por la Fundación Valencia Port, el puerto de Castellón es el quinto mejor puerto español en conectividad marítima.