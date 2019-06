El periodo estival recoge en la isla a todos aquellos futbolistas tinerfeños que han seguido ejerciendo su cualidad en otros equipos como es el caso de Víctor Añino Bermúdez “Vitolo”, quien pasó por la antena de la Cadena SER y comentó diversos temas referentes a la actualidad de su carrera futbolística que ha seguido desarrollando en el FC Cartagena tras su salida del CD Tenerife. De hecho, el jugador de Valleseco hizo referencia a su compañero Elady Zorrilla con quien ha compartido vestuario la pasada campaña. El delantero jienense es del gusto del club tinerfeño y Vitolo comentó al respecto que “es un compañero que ha hecho muy buena temporada y sería un acierto el poder hacerse con sus servicios pues es muy vertical y con mucha potencia. Tiene algo fundamental que es el gol y te promedia una cantidad importante por temporada, por lo que creo que sería un buen refuerzo y que encajaría muy bien con el entorno y con la afición en general”, señaló.

Su salida del CD Tenerife no fue como Vitolo hubiese deseado puesto que esperaba que se pudiese haber producido en otra situación distinta, comentando sobre ello que “el fútbol es mi pasión pero también es mi trabajo. Si en tu trabajo deciden prescindir de ti por distintas cuestiones pues tienes que respetarlo. A mí me da igual el tipo de despedida pues yo sabía que seguiría jugando pues es lo que yo quería hacer para darle un futuro tranquilo a los míos. Que me hubiera gustado salir de otra forma del Tenerife?. Pues sí, pero no se dio y soy uno más del alto porcentaje de futbolistas que sale del club sin hacer ruido”, explicó el centrocampista tinerfeño.

Y en referencia a aquellos jugadores que lleguen al club tinerfeño, Vitolo quiso hacer una referencia al respecto pues es una voz válida para saber lo que se vive en el vestuario blanquiazul, matizando que “a mí de cara al presente reconozco que estoy bien y feliz. Le debo mucho al Tenerife pero no hay que olvidar que jugar en este club genera mucha presión y si no estás preparado psicológicamente, es complicado poder rendir al nivel esperado”, sentenció.