Las bicicletas son para el verano, el invierno, el otoño...

La Bici Crítica Elx ha organizado para mañana viernes 28 de junio a las 20:00 desde la plaza de l'Algeps una quedada para estrenar el verano. La Bici Crítica es un movimiento que una vez al mes organizaba paseos urbanos en bici, abiertos en grupo para toda la población para visualizar el uso de la bicicleta como vehículo para moverse en las ciudades. Ha cumplido ya diez años y aunque la periodicidad mensual no se puede mantener por cuestione sorganizativas han optado por celebrar una Bici Crítica al menos cada cambio de estación.

Su objetivo es fomentar el uso de la bicicleta y para ello, además de hablar de los bbeneficios de este transporte, desde el punto de vista medioambiental, económico y por salud, denuncian aquellas resistencias que se encuentran e intentan resolverlas.

En este sentido, consideran muy importante que las ciudades cuenten con un sistema de carril bici adecuado y seguro, visible e identificado como tal, con respecto a los otros vehículos y también, distinguido del paso de peatones.

Ese es uno de los principales problemas con los que se encuentran en Elche los ciclistas. Desde la Bici Crítica piden que se contrate o se busue a profesionales que puedan diseñar con conocimiento y criterio estos viales. Solicitan tambien que se solucionen algunos puntos negros del carril bici actual.

La Bici Crítica también solicitó que el area de movilidad se integrara con tráfico, ya que en la pasada legislatura eran concejalías separadas y había mucha falta de coordinación. Este año ha vuelto a unirse en una misma área y esperan que esto solucione algunas incoherencias que se habían producido.

Han criticado el exceso de celo de la Guardia Civil con los ciclistas deportivos que hacen bicicleta por la montaña y el campo. Creen que es cierto que hay que respetar la normativa y no deben circular por cualquier sitio, pero opinan que hay tantas otras infracciones, como los vertidos ilegales etc que no deberían centrarse solo en este colectivo.