David Amorós: "En Monóvar no caben dos clubes de fútbol"

El pasado sábado, el teatro Principal de Monóvar acogió la cuarta gala de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana (FBMCV)donde se entregaron los galardones correspondientes a 2019. Entre los premiados se encuentran el ayuntamiento de Monóvar dentro del apartado de “Mención Deportiva a Instituciones Públicas”, y Salvador Giménez “Chaulo”, exconcejal de Deportes de Monóvar, que recibió la “insignia de plata a personalidades”.

Durante el acto, el presidente de la FBMCV, Pedro V. Fuertes agradeció al consistorio monovero su “inestimable colaboración” para acoger este acto que fue el primero oficial en el que estuvo el nuevo edil de Deportes de Monóvar, David Rico Poveda.

Salvador Giménez "Chaulo" y David Amorós (D) / Cadena SER

El responsable político saliente del área municipal de Deportes de Monóvar, Salvador Giménez Llorens “Chaulo” y el entrante, David Poveda han pasado por el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER. El primero para hacer balance de su gestión y el segundo para poner sobre la mesa, sus intenciones nada más llegar al cargo.

Para David Amorós, le concejalía de Deportes de la localidad monovera no le resulta extraña por cuanto durante el último año ha estado desempeñando las funciones de técnico de la misma y por eso, con total autoridad, ha manifestado que “Monóvar es una ciudad muy activa en materia deportiva”.

Chaulo, por su parte, ha aprovechado para agradecer a la FBMCV la distinción que le otorgó en su gala porque “es de agradecer que se valore la labor que hacemos, aunque sin la ayuda de personas como David, no hubiera sido posible” sin querer, eso sí, hacer distinciones entre la concejalía que se encontró hace cuatro años y la que deja porque “yo no soy quien para valorar el trabajo de nadie” ha dicho.

David Amorós, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ha planteado sus intenciones para que el deporte de la ciudad siga en auge a lo largo de la presente legislatura. Entre sus prioridades está consolidar las pruebas de atletismo que ya existen como el Cross del Xirivell, la carrera Monte Coto o la San Silvestre Monovera, potenciar el deporte femenino de Monóvar y el deporte escolar sin olvidar el apoyo al deporte autóctono de la localidad, la Galotxas.

Ambos han lamentado los problemas que, desde el día de su inauguración, está dando los campos d´esport “Santa Bárbara” porque “debido a su ubicación, cada vez que llueve en cantidad tenemos problemas de filtraciones en el terreno de juego que nos ocasiona unos gastos extra que no contemplábamos” y se han referido a la situación de la piscina cubierta de la que Chaulo ha dicho que ha sido “un auténtico dolor de cabeza aunque ahora ya tenemos el pliego de condiciones para adjudicarla para cinco años y ya hay empresas que están interesadas”.

Tras advertir que como concejal de Deportes no va tener trato de favor sobre ningún colectivo de la ciudad, David Amorós ha reconocido su proximidad a la escuela del Monóvar Atléticomanifestando su convencimiento de que “en Monóvar no hay espacio para dos clubes de fútbol” en referencia a la existencia del Monóvar C. D., Amorós Poveda ha lamentado que las conversaciones que había mantenido para crear un convenio de filialidad entre los dos clubes de la localidad, se haya ido al traste en el último momento. Según el edil de Deportes monovero, “estaba convencido casi al cien por cien, de que esas conversaciones iban a fructificar, pero en el último instante se han enfriado cuando me ha comunicado Chema Antón que no continúa en el Monóvar C. D.”. De cualquier modo, David Amorós tiene ese asunto en un lugar destacado de su lista de objetivos prioritarios para esta legislatura”.