VII Sup Race Citrosol Gandia

La playa de l’Ahuir de Gandia acoge este domingo la VII Sup Race Citrosol, una competición de paddelsurf que se celebrará a la altura de la Escuela de Surf, a las 09 horas. Además, la prueba forma parte del Circuito Mediterráneo de Sup Race.

La competción contará con la participación de cerca de 80 deportistas en las categorías sub 8, sub 12, sub 18, amateur, elit i Kahuna.

Cabe recordar que el paddlesurf es una modalidad que nació en Hawai, y que está teniendo mucho éxito, puesto que permite a todos los praticantes qeu disfrueten de la navegación des primera hora.

La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gandia, Lydia Morant, destacaba en la presentación del evento:“agraïm a l'Escola Gandia Surf l'esforç que realitza per posar en marxa aquesta competició i des d'ací convidem a tota la ciutadania a que s'acoste el pròxim diumenge a la platja per gaudir de la prova".