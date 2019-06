Xabier Iridoy rechaza seguir con las negociaciones con el PSE

En la tercera reunión que mantuvieron ayer el grupo municipal de EAJ-PNV, encabezado por Xabier Iridoy, actual portavoz del grupo, con el grupo socialista de Irun, rechazó seguir con las negociaciones en busca de un acuerdo.

Una reunión breve que Iridoy ha definido como decepcionante y de la que ha afirmado que no han avanzado nada. "No hemos escuchado ninguna propuesta concreta, que fue lo que les requerimos en la reunión anterior. Esta actitud no muestra ni prueba lo dicho por el mismo Jose Antonio Santano en su investidura, donde hizo alarde de su predisposición a hablar con diferentes, y a acordar por el bien de Irun. Como venimos diciendo, las palabras se las lleva el viento, y los hechos son los que demuestran las formas de cada uno/a, y hoy hemos comprobado que mucho se dice pero poco se hace. Una semana después nos ha presentado un documento genérico, sin concreción alguna y que no plantea cambiar la forma de hacer política compartiendo con diferentes", ha manifestado, asegurando que el partido socialista no ha querido negociar en ningún momento y no ha ido con predisposición de acordar.

Por ello, y asegurando responsabilidad hacia los ciudadanos de Irun, el grupo EAJ-PNV rechaza por completo continuar con esa "farsa negociadora mientras el partido socialista no demuestre un cambio de actitud". De igual modo, Iridoy ha declarado que no han visto ninguna voluntad en el alcalde y tampoco en su partido por aceptar el cambio que Irun ha votado. "Se centra en lo mismo que hasta ahora hemos ido viviendo; un modelo de hacer política del pasado. Y desde luego, esto no es lo que queremos para Irun, no nos satisface en absoluto” ha subrayado Iridoy.

Asimismo, ha querido incidir en la total predisposición a liderar el cambio desde la oposición: "Defenderemos y trabajaremos por un cambio de políticas, compartiendo con el resto de grupos, un cambio que ilusione y haga de Irun la ciudad que merece ser. Ciudad de primera, de vanguardia, con comercio local, que apuesta por las energías renovables, con ayudas sociales más completas, un Irun de futuro". El portavoz jeltzale también ha hecho hincapié en que los hechos hay que demostrarlos. "No nos valen las medias tintas, no nos valen las palabras, nosotros nos comprometemos a trabajar por el bienestar de los ciudadanos de Irun” ha finalizado diciendo Xabier Iridoy.