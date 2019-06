Otro actor de 'Juego de Tronos' pasará por Úbeda

La organización de Cinefan Festival ha anunciado un cambio entre los actores asistentes de la conocida serie 'Juego de Tronos'. El ya anunciado Eugene Simon, no podría finalmente acudir al festival por motivos laborales, por lo que esta baja será suplida con la presencia del actor británico Dominic Carter, conocido por los seguidores de la famosa serie de HBO por interpretar al personaje de Janos Slynt.

Dominic participará en el panel de 'Juego de Tronos' y en sesiones de firmas durante los días 20 y 21 de julio. Se une a los actores de la serie ya anunciados Roger Asthon y Toby Sebastian. Carter, nacido en la ciudad inglesa de Liverpool hace 53 años y es un veterano de las series de televisión británicas como Soldier Soldier (1995), The Bill (1996–2008), Holby City (2006), Drop Dead Gorgeous (2006-2007), Doctors (2006-2015), Coronation Street (2008–2009), The Case (2011); ha colaborado en algunos largometrajes como Dockers (1999), Going off big time (2000), Derailed (2005), Charlie Noades R.I.P. (2011), Murdered for being different (2017), o The Children act (2017).