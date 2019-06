Díez adelanta que su primera medida será cerrar Ordoño al tráfico

Tras la decisión de Silván de no acudir al Tribunal Constitucional el candidato del PSOE comienza ya a preparar la investidura del próximo día 5. Con la confirmación de la UPL de que dejará votar a la lista más votada José Antonio Díez sabe que no tendrá problemas para ser investido alcalde en segunda vuelta haciendo valer la condición de lista más votada. Aun así va a mantener contactos con todos los grupos municipales. La primera reunión será con Podemos. Aunque Díez mantiene su intención de que el PSOE gobierne en solitario, al mismo tiempo no descarta dar cabida en su equipo al concejal de la formación morada Nicanor Pastrana si este lo pone como condición para dar estabilidad a su mandato

Lo primero: cerrar Ordoño al tráfico

Además, Díez mantiene el compromiso de que su primera medida será cerrar Ordoño al tráfico. Algo que harán de manera inmediata en las primeras semanas de su mandato sin llevar a cabo, eso sí, ninguna remodelación urbanística al menos de momento. Sólo se permitará la circulación de residentes, vehículos de carga y descarga y transporte público.

Otras de sus primeras actuaciones tras ser investido alcalde, será la creación de un consejo ciudadano de carácter consultivo