No ha sido en una rueda de prensa, tampoco en una entrevista pero tras ser anunciado como entrenador José Manuel Aira ha hablado. Una entrevista realizada por la propia Cultural y difundida a través de sus redes ha sido el método elegido por la entidad.

El técnico berciano ha señalado que des el momento en el que le surgió la posibilidad de volver a la Cultural paralizó el resto de negociaciones que tenía: “Había muchas ganas y mucha ilusión por volver”. Y ese deseo de volver a León y a la Cultural tiene una explicación:” Tengo ganas de cumplir los objetivos que no se han cumplido el año pasado. Me quedó muy mal sabor de boca por no poder hacer, mínimo, play off y poder ascender a la Cultural. El regreso me despierta la posibilidad de cumplir ese reto.

A partir de ahora toca configurar un nuevo proyecto deportivo donde habrá que hacer modificaciones y aprender de los errores. Pero lo que tiene claro el técnico es el tipo de futbolista que quiere a sus órdenes y el tipo de fútbol que quiere que practique la Cultural:” El compromiso y la pasión van a ser innegociables. Quiero que se vea hambre, ganas y que el equipo sea dominador y que vaya a por el rival”

En cuanto a la afición lo tiene claro. No está en situación de pedir:” Nosotros tenemos que volver a ilusionar a la gente con el trabajo y con la confección de la plantilla”