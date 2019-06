Francina Armengol, reelegida presidenta del Govern hasta 2023

Francina Armengol ha salido elegida presidenta del Govern para los próximos cuatro años. Este jueves por la tarde el Parlament ha celebrado la sesión de investidura y la candidata socialista ha sido respaldada con los 32 votos de los grupos de la izquierda (PSIB, Unidas Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera), 24 votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox, y 3 abstenciones de El Pi.

El Govern del Pacte se reedita en una segunda legislatura, la décima, con una mujer en la presidencia del Ejecutivo balear.

La líder socialista ha destacado que en 2015 comenzó "un espíritu de cambio y que ahora continúa".

Armengol ha querido agradecer los partidos de la izquierda por haber conseguido un Pacte durante los próximos cuatro años.

Por su parte, el líder del PP balear, Biel Company, ha criticado que sea una persona "supremacista" y le pide "más humildad". Dice además que con el observatorio de precios de la vivienda habrá "barrios de primera y de segunda categoría".

En Ciudadanos, Marc Pérez Ribas, nada más comenzar su discurso ha querido dejar claro que su formación "no es de derechas sino un partido liberal, progresista, reformista y europeísta". Algo que el portavoz de Vox en las Islas, Jorge Campos, ha asegurado que ellos sí son la derecha.