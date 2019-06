Teresa Franco: "No es la norma, pero el machismo se da en el Ejército y no se puede negar"

Un tribunal militar ha condenado a seis años y medio de prisión a un teniente del Ejército del Aire, ahora en la reserva, que se masturbó delante de una soldado en su despacho.

Teresa Franco conocía bien al agresor y a la víctima, porque eran compañeros suyos en la base de Alcantarilla.

En Hora 14 esta militar en servicios especiales, una especie de excedencia porque actualmente es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, ha contado que este tipo de situaciones en el Ejército no son la norma, pero "el machismo y comportamientos delictivos de este calibre se dan y no se pueden negar", y cuando se producen "tenemos que poner los mecanismos suficientes para poner en marcha protocolos que ya existen y que la víctima no sufra lo que ha sufrido mi compañera".

Teresa Franco ha sido, hasta su desvinculación del ejercito, portavoz de la AUME, miembro de la plataforma de mujeres militares y policias. En Hora 14 ha dicho que "la justicia ordinaria es la que debería ocuparse de estos delitos, porque no son de naturaleza militar" y señala que "no son estos hechos los que manchan el nombre del Ejército", sino los hombres que los llevan a cabo.

Teresa Franco fue soldado y, posteriormente, cabo en la base aérea de Alcantarilla, la misma donde se ha producido este episodio de abuso y donde ella misma denunció un caso de acoso laboral que todavia está en los juzgados.