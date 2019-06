CCOO consigue mayoría en las elecciones sindicales de Urbaser S.A.

Después de un periodo de cuatro años sin presencia en Urbaser S.A., empresa que gestiona el servicio de limpieza viaria, recogida de basuras y alcantarillado de Palencia, en la mañana de ayer, 25 de junio, se han llevado a cabo las elecciones sindicales para elegir el comité de empresa de mandato a los próximos cuatro años, y CCOO de Construcción y Servicios ha recibido el respaldo mayoritario a su candidatura.

En este proceso correspondía elegir un miembro para el colegio de técnicos, al que históricamente CCOO no consigue concurrir por no obtener candidatura, y ocho en el colegio de especialistas y no cualificados. Es aquí donde los trabajadores y trabajadoras han decidido avalar mayoritariamente con su voto la candidatura de CCOO, con un total de 54 votos, sobre los 31 obtenidos por U.G.T.

De esta forma la composición definitiva del comité es de cinco miembros CCOO y cuatro U.G.T.

Estos resultados, refuerzan “los planteamientos de trabajo, esfuerzo, interés, dedicación y de lucha por los derechos laborales en equidad” que desde esta organización se pretende desarrollar los próximos cuatro años para todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la empresa.

Desde CCOO de Construcción y Servicios agradecen la confianza depositada tanto a quienes conformaban la candidatura como a los trabajadores y trabajadoras que los eligieron. Desde ahora, garantizan su compromiso en el trabajo no sólo para afianzar, sino para aumentar esa confianza.