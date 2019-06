Las trabajadoras del hogar de origen extranjero son las principales víctimas del acoso laboral

Las trabajadoras del hogar de origen extranjero sufren peores condiciones socio laborales y mayor discriminación y acoso. Así lo define el estudio realizado por SOS Racismo en Gipuzkoa.

Las mujeres de origen extranjero, principalmente provenientes de Latinoamérica, vienen al territorio y ocupan los puestos de trabajo que tradicionalmente cubrían las mujeres en casa. Dichas mujeres, trabajan, principalmente, en hogares privados cuidando a personas dependientes, pero, a diferencia de las mujeres trabajadoras del hogar de origen autóctono, bajo condiciones muy distintas.

Las mujeres de origen extranjero son, en su mayoría (67 %) internas, es decir, dedican 24 h al trabajo. Lo habitual es que no tengan un contrato y en el 54,7 % de los casos, no tiene un salario ajustado a la ley, no cobran horas extras ni pluses, y tampoco tienen derecho a las bajas por enfermedad ni a vacaciones. Por otro lado, además de la precarización de sus trabajos, viven una situación de acoso y discriminación en el trabajo en el que el 55,8 % ha sido insultada, el 20,2 % ha sufrido tocamientos, el 36,6 % ha sufrido maltrato verbal y el 37,2 % ha sufrido abusos sexuales.

A pesar de esa situación, aclara Maitane Arnoso, presidenta de SOS Racismo, solo el 1 % de las mujeres denuncian la situación. Muchas de las veces se debe al temor de perder el trabajo ya que, estas mujeres, suelen ser el único salario que mantiene a la familia. Otras veces desconocen sus derechos ya que, recuerda Arnoso, hay casos de mujeres que llegan en situación irregular y entran en una casa a trabajar como interna y solo tienen dos horas libres, que dedican a hablar con su familia en el extranjero, lo que provoca un aislamiento absoluto que les impide conocer sus derechos. Desde SOS racismo exigen a la Diputación que tome medidas para el control de las condiciones laborales de estas mujeres.