El PSOECyL reclama a la Junta la declaración de Alto Riesgo de incendios

El Partido Socialista ha pedido a la Junta que actúe con “responsabilidad” y declare el grado alto de riesgo de incendios. El secretario de Cambio climático y sostenibilidad del PSOE De Castilla y León José Luis Vázquez, ha insistido en la necesidad de declarar la alerta antes de esperar al plazo previamente establecido para preservar el patrimonio natural de la Comunidad.

Vázquez ha acusado a la Junta de no declarar el alto grado de riesgo de incendios “porque no quiere contratar a todo el personal necesario para afrontar la ola de calor”. “No es la primera vez que sucede que la Junta no está a la altura de las circunstancias y tenemos que lamentarlo”, ha dicho. “Todos recordamos que hace menos de un mes la Junta se vio obligada a declarar el nivel 2 del incendio ocurrido en la localidad abulense de Hoy de Pinares y poder contar así con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia debido a la falta de recursos puestos a disposición por la Junta, que demostró una vez más, su falta de previsión y responsabilidad”

Vázquez ha recordado, además, que desde su formación política llevan varios años insistiendo a la Junta sobre la necesidad de cambiar el actual sistema de fechas fijas y adapte el calendario de prevención y lucha contra incendios a la realidad del cambio climático y a la llegada de olas de calor.