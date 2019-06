"Mi lugar en cualquier lugar", repasa la obra gráfica de Jorge Represa

Tres salas del museo Esteban Vicente acogen 76 fotografías de gran formato en tres etapas distintas que represa nos muestra a través de su mirada.

En las paredes del museo cuelgan retratos de Joaquín Sabina, los directores de cine Tarantino, Almodovar, Penelope Cruz o el guitarrista BB King que recorren los 20 años de retratista para diferentes medios “son géneros muy distintos. El retrato normalmente en estudio es donde intento sintetizar a la persona contra un fondo para aislarlo de contexto y de interferencias haciendo un ejercicio de psicología de intentar intuir como es esa persona. Decía Richard Avedon que prefería los retratos a las personas ya que poseen una realizad de la carecen luego las personas” asegura Represa.

En otra sala Represa muestra una mirada más íntima a partir de una catarsis personal que llevó a cabo en Valsaín “cuando cerré mi estudio en Madrid, comenta el fotógrafo, me fui a vivir a este pueblecito de Segovia donde tengo una casita familiar y me dedique durante cerca de dos años a fotografiar mis paisajes, mis nubes, mis perros mis seres queridos tras comprobar que después de veinte años, no tenía ni una imagen de lo que me rodea”.

Ciudades con Venecia, New York o la Habana entre otras muñas son objeto de la búsqueda de la belleza y del pensamiento que se muestra a través del objetivo de Represa convirtiéndose en un ciudadano más de estas urbes. El vallisoletano remarca que “mi fotografía no busca describir, busca sugerir, hago una fotografía muy descontextualizada de la época, apenas hay referentes contemporáneos. Me gusta la poesía no pretendo contar una realidad ya sea social o política. Me gusta más la magia, la sorpresa visual. La fotografía tiene un lenguaje propio y en ese sentido soy muy académico. Me gusta que las imágenes estén bien construidas que conquisten visualmente pero sobre todo que te lleven al pensamiento”.

Una reflexión al pensamiento a través de la belleza que surge de la combinación de luz y tiempo que Mi lugar en cualquier lugar nos ofrece hasta finales de año en el Esteban Vicente.