Los padres de la niña autista de Dos Hermanas ratifican la denuncia ante el juez

Los padres de una niña con autismo de Dos Hermanas (Sevilla) que presentaron una querella contra varias trabajadoras a las que grabaron insultos y burlas hacia la menor han ratificado este jueves la denuncia "con total contundencia y firmeza" y la han ampliado ante el juez que instruye el caso.

En declaraciones a los periodistas tras salir del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Dos Hermanas, su abogado, Javier Jaenes, ha contado que los progenitores "han expuesto sus inquietudes" y han expresado su "comprensión y agradecimiento" tanto al Ministerio Fiscal como al juez e incluso a la Administración porque se sienten "muy arropados".

Los padres de la menor han denunciado "el trato vejatorio, la violencia psíquica continuada y la dejación de funciones" por parte de tres trabajadoras y la directora del colegio, según su abogado.

"Esto no debe quedar en agua de borrajas", ha advertido el letrado, que no ha dado muchos detalles porque la víctima "es una menor y está especialmente protegida" y "el sumario no es secreto, pero sí reservado", por lo que "no puede trascender más de lo que consta en los autos".

"Son cinco o seis horas de grabaciones y empezamos a detallar algunos aspectos, pero no podemos revelar una línea de defensa", ha agregado Jaenes, quien en todo caso ha mantenido que las denunciadas "no deben estar al mando de niños y formando a nuestros hijos", por lo que su objetivo será "acreditar que hay un reproche penal" a su actuación.

Las tres trabajadoras y la directora del centro declararán este viernes ante el juez, todas como investigadas, pero "no hay nueva práctica de diligencias ni señalamientos", ha explicado Jaenes.

Según se recoge en la querella, a la que ha tenido acceso Efe, la menor tiene 7 años y padece un Trastorno Generalizado del Desarrollo con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y epilepsia, por lo que asistía en el colegio de educación infantil y primaria Cervantes a un aula específica para niños con problemas similares al suyo.

Los padres apreciaron que su hija sufrió dos crisis epilépticas en poco tiempo "y desarrolló conductas autolesivas desconocidas hasta la fecha con importantes y habituales mordeduras en las manos", conducta que aumentaba cuando iba al colegio y dejaba de evidenciarse los fines de semana.

Los progenitores llevaron a la niña a clase el pasado 22 de abril con una grabadora en la mochila y en la grabación se escuchan gritos de las docentes como "esta niña tiene el cerebro cascado", "yo también sé dar golpes", "ya se ha trastocado" y "lávate las manos, cochina, que te estoy viendo jugar con los mocos", o cómo la comparan con el violador de Las Ramblas de Barcelona.

La querella añade que las trabajadoras "se mofan de ella, critican a su madre en su presencia y se dedican a enseñarse fotos de las vacaciones mientras ella y el resto de sus compañeros están absolutamente desatendidos".